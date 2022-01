Manuel Carcassonne a publié « Le Retournement » (Grasset).

Ce « retournement » provoque mine de rien un séisme au cœur de l’intime : un choc de liberté, la sortie de la caverne : une intériorité éclairée, la paix retrouvée. « Juif laïc Français depuis des générations, je ne m'étais jamais complètement posé la question de ce judaïsme", explique le narrateur du Retournement.

Ce qui est beau dans ce premier texte, c’est précisément ce lent mouvement de la conscience du personnage vers son être profond, cette intimité vécue avec courage. L’auteur suit le périple intellectuel et personnel de son narrateur en train de devenir lui-même, c’est-à-dire prenant peu à peu conscience de ses origines( juives), jusqu’alors jamais « pensées », voire acceptées. Renouant grâce à Nour (« Lumière » en libanais) avec sa judéité, celle de ses parents et aïeux, le narrateur vit une sorte de renaissance : le parisien à mi-parcours trouve dans son attachement pour la franco-libanaise Nour (« elle tourna vers moi son pauvre visage enchanté » dans une « intimité vaporisante » dit,au sujet de l’attachement, Vitold Gombrowicz (1904-1969), maître-penseur souvent cité par Manuel Carcassonne : « Je me crée par l’œuvre. D’abord je combattrai, et après j’apprendrai ce que je suis ». Depuis son mariage avec Noura, romancière libanaise d'origine grecque et catholique, le narrateur du « Retournement » accepte de quitter sa zone de confort pour devenir enfin ce qu’il est : le captif- amoureux du Liban et de sa bien-aimée, celle du Cantique. Etre au plus profond de soi ce juif laïc que le narrateur avait négligé d’être à Paris, Rive Gauche ou Droite, mais toujours planqué en ses beaux quartiers . « Qu’est ‐ ce que la terre pour laquelle les hommes se battent, se liguent et se massacrent depuis des millénaires ? Pourquoi cette terre caillouteuse devrait ‐ elle me chuchoter à l’oreille ? En quoi cela pourrait ‐ il concerner le Parisien élevé́ place du Trocadéro, aux intonations snobinardes qui agacent tant Noura ? ». Cette libération du moi profond se fait dans l’amour et le désir de l’Autre: le narrateur savoure au fil des pages sa judéité retrouvée. L’ épouse clairvoyante est sa chance. Sa semblable, sa fiancée du Liban, cette âme-sœur qui joue un rôle si important dans la mythologie de l’âme juive: « tous les deux, nous nous enfonçons dans les ténèbres de nos passés, nos mystères s’enlacent, nos mémoires victimaires se font écho. Emprunter cette passerelle qui tangue entre les minorités, atteindre à la vérité enfouie jusque dans mon inconscient m’ont occupé longtemps » .

L’ex déprimé du Faubourg- Saint-Germain, cetl ancien patient suicidaire de Cochin comprend enfin de quel bois il est fait. Méditation philosophique sur les origines et voyages dans l’intime et la conscience de soi, le Retournement est aussi un hommage poétique au meilleur de la vie (la réciprocité, la tolérance, la bienveillance, la confiance, la tendresse), via une formidable histoire d‘amour. Noura installe chez le narrateur un désir d’avenir. La Lumineuse écrit, l’épouse est une artiste,tous les espoirs sont permis. Le narrateur à la recherche de ses origines prend conscience de sa judéité. Le roman mêle l’Histoire à la fiction, l’universel à l’intime : Manuel Carcassonne est doté d’une solide érudition( on dirait que le primo-romancier a parfois « peur de manquer » : mieux vaut ce défaut mineur que la superficialité : la psychanalyse et une méticuleuse introspection font le reste, les chapitres sont enlevés par un orfèvre des mots : « J’ai beaucoup voyagé pour mener ce livre à bien. Des milliers de kilomètres réels, parfois imaginaires à travers des contrées fabuleuses, disparues dans la texture du temps », confie l’auteur qui parcourt deux mille ans d’histoire pour mieux se comprendre et comprendre sa chrétienne du Liban: « Tu as ravi mon cœur, ma Sœur, mon Épouse,tu as ravi mon cœur d'un regard, par un collier de ton cou. Qu’il est beau ton amour, ma Sœur, mon Épouse ! ( cf. le Cantique des cantiques)

Dans un entretien qu’il m’avait accordé, Jean-Marc Roberts, alors patron des éditions Stock m’avait confié : « Écrire c’est parler à quelqu’un ». De toute évidence, le narrateur sauvé du néant par cette « lumière » qu’est l’amour de Noura, s’adresse, consciemment ou pas, à cette mythique « fiancée » du Liban au fil des 320 pages- de ce roman-vrai. Quel homme, parce qu'il tombe amoureux d'une libanaise nommé Nour/a, éprouverait le besoin de remonter deux mille ans d'histoire et de se plonger dans quatre ans de recherches généalogiques, historiques, identitaires pour ausculter cette relation ? Seul un écrivain peut accomplir ce miracle. « Le temps file vers le passé et le futur » dit Manuel Carcassonne. Ce double mouvement rappelle le tempo d’un autre chercheur de mots passant au tamis ses origines afin d’ exprimer lui aussi - à sa façon- sa judéité : l’écrivain-journaliste Bernard Frank (1929-2006) dans « Israël » (« bien sûr que vous les aimiez ces juifs ! c’est la merveille des merveilles, la race élue ! ») et dans un « Siècle débordé » (voir l’extrait ci-dessous).

« Le club, cœur battant de Faqra était presque vide. Ses deux piscines silencieuses. Les gamins gâtés ne chahutaient plus et ne sonnaient pas les bonnes en uniforme blanc pour un oui pou un non. On eût dit que le Liban était dans l’après, un moment existentiel auquel je n’étais pas habitué. Une pause dans la frénésie de plaisirs, de dépenses, de souffrances. Le Covid plus que la tragédie du 4 août ? Un peu des deux » On sent que Manuel Carcassonne a adopté la ville de Nour ; certaines séquences font penser au « Beyrouth la nuit » de la franco-libanaise Diane Mazloum- l’épouse de Manuel Carcassonne dans la vie : j’avais aimé son premier roman et ses étrangetés : Les « bébés de la guerre » du Liban, une génération ultra-connectée mais sans attaches, comme si Beyrouth était une peau humaine, blessée de fines cicatrices presque invisibles mais terriblement réelles »;

Comme si l’éditeur- écrivain des éditions Stock et la romancière franco-libanaise avaient le même imaginaire : « Durant cette de nuit de Juin, tous les personnages vont être confrontés à leur passé et à leur avenir »;

On reconnaît la sémantique de Moura et celle du narrateur . Un couple uni par la littérature, c’est beau : « Ce n’est pas nous qui disons les mots, ce sont les mots qui nous disent », rappelle Combrowicz. A suivre !

Annick GEILLE

Le Retournement / Manuel Carcassonne / Grasset / 300 pages / 20, 19 euros

EXTRAIT

Les origines de l’amour, ou l’amour des origines

« Alors, sur ce lit du service psychiatrique de Cochin, entre ces murs jaune pisseux, la fenêtre ceinte de barreaux ouvrant sur un ciel bleu intense de décembre, en blouse avachie, et débarrassé de tout objet coupant, ma ceinture m’avait été enlevée, j’étais prêt à répondre à qui se soucierait de moi, qui me donnerait de l’attention, de la compassion, par exemple au psychiatre entouré d’internes de l’âge de ma fille aînée, au médecin qui m’a sauvé la vie, je dirais soudain, mais pourquoi donc, je ne le saurai jamais : « Je suis d’origine juive », et lui de répondre vite, fil tranchant l’absurdité de ma définition à moitié vraie, « vous voulez dire : vous êtes juif ».

Un ami, attentif, a remarqué : « Ce n’est pas le mot juif qui compte, mais le mot origine. »

Je suis resté un instant sans voix.

Juif. Origine. Est‐ce que j’ai des origines ? Si oui, lesquelles ?

Tout s’expliquait.

Mais était‐ce une raison pour aller si mal ? Comme Louis de Funès interloqué dans Les Aventures de Rabbi Jacob, apprenant que son chauffeur prénommé Salomon est juif (scène qui m’avait frappé enfant, inversant soudain ma perception de l’échelle sociale, car chez moi, le chauffeur était goy et le patron, mon père, juif), je l’ai regardé, immobilisé dans un temps suspendu, assis sur mes draps rêches : réduit à une seule identité. C’est moi, ça ?

Et si c’était vrai ? Pourquoi avais‐je lancé cette autodéfinition ? N’avais‐je pas esquissé d’autres pistes aussi légitimes ?

Je ne me souviens étrangement de rien d’autre que de cette confession sur mon lit d’hôpital.

J’allais rester une semaine à partager l’infecte nour‐ riture, la becquée d’antidépresseurs, et la soirée télévi‐ sée collective à cinq ou six patients, où nous échangions de brèves confidences sur nos vies. Je parlais peu, partagé entre le désir de faire sentir que je n’étais « pas si atteint que ça » et l’évidence que si, quand même, ça n’allait pas.

J’étais divisé en deux. Je me regardais, de l’extérieur. Un moi gisant, ralenti, émacié, à l’arrêt. Un moi sournois qui écrivait déjà des messages ambigus à Nour.

Je venais à peine de la rencontrer. Je l’idéalisais en Phénicienne aux yeux en amande, au silence mystérieux d’une statuette votive de Byblos, que j’imaginais vivre dans cet Orient enchanté d’arabesques, priant à Noël dans des églises étroites comme des grottes, une mantille sur les cheveux, la croix entre les seins. Un santon irréel. Une Arabe chrétienne, je ne savais pas bien ce que c’était. Je croyais alors que c’était une contradiction dans les termes. Je n’avais pas tort.

Ces messages qui datent de décembre 2013, je les ai tous relus : j’ai reconnu dans ma prudence laconique, l’allusion au bleu réparateur du ciel, aux manuscrits que je déchiffrais tant bien que mal, à cet insistant « je vous embrasse » final qui n’avait pas lieu d’être, quand bien même, mais je ne le savais pas, Nour n’était pas du style à s’en offusquer, j’ai reconnu mon désir de lui plaire. Dans l’égarement des sens où j’étais : le tremblé émotif des premiers signes de l’amour. Mais n’allons pas trop vite.

J’étais encore incapable d’aimer. Aimer demande un effort. À ce moment‐là de ma vie, je voulais qu’on m’aime.

J’écoutais ému (l’émotion était permanente à Cochin : je pleurais sans raison à intervalles réguliers, Nour, que j’épouserais plus tard sur une plage d’Athènes car nous ne pouvions nous marier civilement au regard de la loi libanaise qu’en Grèce, me traiterait d’« israélite lacry‐ mal ») le récit de l’un qui ne trouvait pas les mots justes pour écrire une lettre à la femme qui l’avait quitté, l’autre qui caressait un ventre enceint, rond mais imaginaire, l’étudiante diaphane au poignet entouré d’un bandage, une humanité ordinaire, une communauté soudée par le fracas de la vie, à qui je n’allais pas imposer mes malheurs de privilégié.

Pour une fois, je me taisais. Il y a ce vrai silence, sous la voûte des gémissements et des voix brisées.

J’étais alors un bavard en rémission. Plus tard, lisant La Capacité d’être seul de Donald W. Winnicott, une capacité que je possède si peu, je comprendrais mieux que la paix provient de l’espace intérieur, non dans ce qu’il a de secret, de clos, mais dans ce qu’il échappe sainement à autrui. D’ordinaire, je m’épanche, je fuis, l’impudeur m’est familière. À Cochin, j’étais scellé : sous vide, pour mieux me garder.

Plus tard aussi, je trouverais chez Nour, dans son obstination à se taire, à boucler toutes les portes de son passé à double tour, et même dans son talent d’artiste qui lui faisait créer des mondes étanches et miniaturisés, non l’expression d’une méfiance, mais l’aboutissement d’une structure psychique bien plus forte que la mienne. Je voyais une enfant joueuse, dans une bulle, gentiment imbécile. J’aurais dû voir qu’elle était la gardienne d’un noyau isolé, qu’au cœur de « chaque personne se trouve un élément de non ‐ communication qui est sacré, et dont la sauvegarde est très précieuse ».

Je disais oui à tout. Elle disait non à tout. La bou‐ deuse prenait la position inverse de son petit pays poreux à toutes les influences. Elle se renfrognait, elle s’échappait dans son être intérieur, inacces‐ sible. Elle protégeait son « self », eût dit Winnicott :

« Chaque individu est un élément isolé en état de non ‐ communication permanente, toujours inconnu, jamais découvert en fait. »

Un service psychiatrique, c’est impressionnant. On y sent se cogner le cœur des autres, et le sien, lentement froissé.

J’écoutais couler ce lent filet de vie tracassée. Je regardais les visages, les rides, les traits flous, les patientes glissant sur des charentaises, comme si je voulais graver chaque moment. Ne jamais l’oublier. Quand je parvenais à me concentrer, je lisais sous un ciel hivernal et doux, seul dans un petit jardin clos de murs, que j’avais pris en affection.

J’ai rarement été aussi serein que ces quelques jours de cure de moi‐même, en absence de mon double social.

J’ose à peine l’avouer à l’heure où nous avons été dans le monde entier « ghettoïsés », confinés (le mot vient du Moyen Âge), mais à l’ombre de la grande cité hospitalière, des médecins, des infirmiers, des hauts murs que je ne voulais surtout pas franchir, j’étais le vassal consentant du suzerain Cochin, le protégé d’une petite armada d’infirmiers dévoués. Chaque Juif est une Esther biblique qui doit sa survie à un pouvoir compatissant. Je n’avais plus aucune responsabilité. J’étais en retrait, comme serré autour de mon noyau le plus intime. Je me rétractais, puis me diffusais, comme ces Juifs hassi‐ diques en transe, glissant de la peine à la joie éplorée de l’exaltation.

Il fallait sortir, bien sûr. Il fallait s’en sortir, un jour. Mais qu’est‐ce qui allait m’arriver, dehors ? Qu’est‐ce qu’on allait me faire ? Serait‐ce la continuation de l’exil ? « L’exil est le fruit le plus amer des péchés anciens. » Quels sont mes péchés ? Les connaîtrai‐je jamais ? Qu’avais‐je quitté, qui ne reviendrait jamais ?

« Le syndrome d’anniversaire »

Dehors, c’est le réel : tout menace et conspire à me nuire.

Penser à mourir, comment, dans quel endroit du monde, de quelle manière, m’occupe beaucoup. Je suis un narcissique du deuil.

J’ai été éduqué dans l’idée persistante que la mort pouvait surgir à tout moment, sans crier gare.

La mort est une clôture, une voie sans issue qui empêche la fluidité et provoque le ressassement morbide.

Avant moi, il n’y avait rien ? Ou alors, au contraire, des générations innombrables, les héritiers des héritiers ?

Le rien ajoute à mon angoisse. Si je suis incroyant, je reste sur mes gardes. Je pourrais dire avec Martin Buber, « pour vous, Dieu est un Dieu qui s’est révélé une fois et jamais depuis. Pour nous, il s’exprime depuis le buisson ardent de l’heure présente ».

J’écoute chaque buisson d’épineux dans la montagne. J’aimerais l’entendre me dire : « Je suis l’Être invariable » , à moi qui varie sans cesse comme une voile au vent. Il y crépite plus de pétards d’enfants joueurs que de paroles de la Révélation.

François Roustang, qui commente Freud, ajoute :

« Le fondateur de la psychanalyse a donc pensé la vie comme quelque chose de redoutable dont il faut se protéger . » Il faudrait ainsi la déjouer, ruser, repousser le terme dans une obstination« affligeante ». Si vivre, c’est apprendre à mourir, alors j’apprenais. Je me cramponnais à moi‐même. « Le temps infini derrière nous », selon la formule de Levinas, me semblait bien long, s’il se prolongeait devant nous. Je n’avais pas encore pris mon cachet d’Orient.

Un été, Nour m’avait proposé, d’un ton léger, sans insister, que je sois enterré dans le caveau familial de ses grands‐parents maternels, au pied du mont Hermon. Un caveau grec‐orthodoxe en promontoire d’une vallée chrétienne et druze : l’église des Arabes, ainsi que le résume le prêtre dominicain Jean Corbon (1924‐2001) : « Comme les Juifs et les mazdéens, les chrétiens sont Ahal‐al‐dhimma, les Gens de la Protection, en sécurité dans le Dar‐al‐Islâm, protégés comme des clients mais marginalisés comme des citoyens de seconde zone.» Bien évidemment, le père Jean Corbon parle du passé, mais j’y lis le présent. L’église des Arabes. Pas la mienne. Pas si loin.

J’avais vacillé. Nour ne plaisantait pas. Ses traits avaient l’impassibilité têtue de la conviction. De la foi ? Ou de sa paresse : elle m’aurait, si j’ose dire, à portée de regard. Nour aime le confort de l’immédiat, du peignoir qu’on enfile pour une course. Elle se justifie par l’économie de moyens. Elle me voulait, là. À plus de trois mille kilomètres du cimetière du Montparnasse. À quelques kilomètres de la frontière la plus proche avec Israël. Autant mettre un panneau de signalisation avec une étoile de David au‐dessus de mon squelette ?

De cette volonté, de ce lieu, de ce lien inédit, de ma stupéfaction, de mon ahurissement, de la distance creusée entre moi et moi, a jailli ce livre, s’ouvrant dans cette faille, comme une source d’eau vive. Comme le puits où je dois creuser. L’eau jaillit sans raison, comme l’amour. »

Copyright Manuel Carcassonne « Le Retournement » / Grasset