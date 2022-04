"Mangez du pain, vous vivrez bien !" au théâtre de Belleville : C’est du brutal

• Des jeunes, qui se disent voisins, se rencontrent chez l’un ou l’autre, se souhaitent la bienvenue et nouent d’étranges relations faussement joviales. Ils s’aiment parfois – mais sans pouvoir faire l’amour « normalement, pour de vrai » - et se quittent, mais surtout s’affrontent et affrontent des technologies absurdes et les « nouvelles normes » qu’on leur impose. Une application mystérieuse qui semble être de rencontre, un robot défouloir qui permet d’extérioriser sa colère, des jeux de rôle, une poubelle connectée tyrannique, un frigidaire qui ne l’est pas moins, octroyant à chacun un crédit limité en matière de nourriture, tous ces objets les aliènent, font dérailler leur existence, détruisant chez eux tout sens de la fraternité et de la solidarité.

• Dessin des horreurs futures et de l’hystérie qu’elles produisent, cette dystopie est inscrite dans la familiarité et une proximité temporelle qui la rendent d’autant plus inquiétante. Elle met en scène une société déshumanisée en proportion des destructions qu’elle a infligé au monde et des règles absurdes ou impérieuses qu’elle s’impose à elle-même.