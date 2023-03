"Manayek-Trahison dans la police" d'Alon Zingman : un plongeon au cœur de la police israélienne à couper le souffle ! Pas de temps morts !

THÈME

Thriller et drame psychologique, « Manayek » nous fait faire un véritable plongeon au cœur de la police israélienne ; mais c’est avant tout l’histoire d’une amitié jusque-là indéfectible de 3 de ses membres, Izzy, Barak et Doudou, née quelques décades plus tôt, à leur entrée dans la police.

Bien que leurs trajectoires diffèrent au gré de leurs promotions respectives, leur amitié reste intacte, jusqu’à ce que…

Izzy, vétéran du département des affaires internes (la police des polices) va, à la veille de sa retraite, mener une enquête sur Barak, son meilleur ami, soupçonné de corruption. Or, convaincu qu’il n’en est rien, il va vouloir lui-même s’y atteler, pour dédouaner son ami jusqu’à ce que…

Manayek en argot hébreu signifie mouchard