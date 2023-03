Macron peut dire merci à Philippe Martinez, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot…

Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron lors d'une rencontre à l'Elysée durant le premier mandat du chef de l'Etat.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Des centaines de milliers de Français font grève. D’autres centaines de milliers manifestent le tout accompagné le plus souvent d’incroyables violences : policiers blessés, magasins saccagés, voitures incendiées, le feu à une mairie.

A la manoeuvre - et chacun dans son registre- Philippe Martinez, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Ils sont responsables, ne serait-ce qu’indirectement, du climat de guerre civile qui règne en France. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder les images dévastatrices des affrontements à Sainte-Soline.

Des millions de Français ne font pas grève. Des millions de Français ne manifestent pas, il ne faut pas croire pour autant qu’ils aiment Emmanuel Macron tous les sondages l’attestent. Le sentiment de rejet qu’il suscite est très fort. Mais tous ces braves gens, et c’est le plus grand nombre, sont médusés par les scènes de violences auxquelles ils assistent. Et en bonne logique, ils en ont peur. Surgit alors un Macron protecteur qui leur dit “c’est moi ou le chaos”. Oh il n’y est pour rien mais Martinez, Mélenchon et Jadot y sont pour quelque chose !