"Ma version de l’histoire" de Sébastien Azzopardi : petits secrets dans mon jardin

VALENTINE : « Tu mens !

AM : C’est la vérité.

VALENTINE : Je t’ai vu l’embrasser.

SAM : Tu as vu ce que tu as voulu voir.

[Joe, restée là, commente.] : C’est assez classique, ça.

VALENTINE / (à Joe) : Je n’ai pas besoin de vos commentaires.

JOE : Non, je veux dire, on crée ce qu’on craint ; on craint ce qu’on crée. Classique.

VALENTINE : Ça suffit mademoiselle ; vous n’êtes pas là de toute façon.

JOE: Bah, si, je suis là.

VALENTINE : Vous êtes dans l’évocation du souvenir ; vous n’êtes pas là au moment où on parle.

JOE [à Sam] : Trop chelou, ta femme.

VALENTINE : De toute façon, vous ne me ferez jamais croire qu’il n’y a rien entre vous.

SAM : Demande à Joe. Demande à Oscar.

[Soudain Oscar fait irruption dans le cabinet et rejoint Joe.]

OSCAR : Maman, tu imagines deux secondes papa avec ma meuf ? Je suis choqué !

VALENTINE [à Sam] : Ah non ! Tu ne peux pas convoquer notre fils à ta guise et lui faire dire ce qui t’arrange !

SAM : S’il avait été là, c’est exactement ce qu’il aurait dit. Hein, Oscar ? »