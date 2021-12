Né à Roubaix en 1960 d’un père représentant de commerce et d’une mère au foyer, Arnaud Desplechin (un frère, diplomate et acteur; deux sœurs, une romancière et une scénariste) a le cinéma dans le sang depuis tout petit. Après des études à l’IDHEC (l’ancêtre de la Femis), il rencontre Alain Resnais, dont il dira que c’est le cinéaste qui l’a touché « le plus violemment » au cours de ses études. Il fait ses débuts dans le métier, d’abord comme directeur photo ( notamment, en 1987, de Présence féminine d’Eric Rochant), puis comme scénariste (en 1989, Un monde sans pitié d’Eric Rochant, et en 1994, Petits arrangements avec les morts de Pascale Ferran).

En 1990, il se lance comme réalisateur. D’abord avec un moyen métrage, La Vie des Morts, puis, en 1992, avec un premier long, La Sentinelle, qui marque sa première collaboration avec Mathieu Amalric et lui vaut sa première sélection à Cannes. En 1996 « Comment je me suis disputé…(ma vie sexuelle) » lui vaut sa deuxième sélection. Trois autres suivront dont, en 2000, Esther Kahn, et en 2004, Rois et reine, qui sera acclamé par la critique et connaîtra un grand succès public. En 2015, il sort Trois souvenirs de ma jeunesse, qui constitue, avec les mêmes personnages dans leur jeunesse, une “préquelle” à Comment je me suis disputé…sorti vingt ans avant.

En 2017, il fait l’ouverture du festival de Cannes avec Les Fantômes d’Ismaël et en 2019, il signe Roubaix, une lumière, qui est présenté en compétition dans ce même festival. Tromperie est le onzième long métrage de fiction de ce cinéaste qui s’adonne parfois à la mise en scène de théâtre (Angels in America de Tony Kushner à la Comédie Française) et qui tourne en ce moment Frère et soeur, avec Marion Cotillard et Melvil Poupaud.