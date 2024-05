Liaisons, maladies et ménage à trois... Le sexe durant la Régence anglaise était encore plus torride que ne le laisse entendre la série Bridgerton

L'actrice irlandaise Nicola Coughlan lors de la première de « Bridgerton Season 3 » de Netflix au Alice Tully Hall, le 13 mai 2024, à New York.

Une réalité non mentionnée dans la série est la fréquence des maladies sexuellement transmissibles. On estime qu'un cinquième des Londoniens souffraient de la syphilis à la fin du XVIIIe siècle. Et une proportion encore plus importante aurait souffert d'autres affections, telles que la gonorrhée ou la chlamydia.

William Buchan, médecin auteur d'un traité médical populaire intitulé « Prevention and Cure of the Venereal Disease » (Prévention et traitement de la maladie vénérienne), attribuait la propagation de la « maladie du gentleman » aux femmes lubriques qui rôdaient sans retenue dans les rues de Londres, ainsi qu'au manque d'éducation morale de la part des parents.

Buchan préconise la propreté et des lavages fréquents ou des douches vaginales avec des solutions de chaux vive, d'alcali ou d'extraits de plomb. Le traitement de la syphilis, une fois contractée, était tout aussi périlleux, avec des pilules ou des onguents à base de mercure.

Les connaissances en matière de contraception sont également inégales. James Boswell, biographe et diariste écossais qui a souffert de 19 épisodes de gonorrhée, fréquentait les prostituées vêtu d'une « armure » (un préservatif fait de boyau de mouton). Toutefois, il s'agissait moins d'éviter les grossesses que de se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles.

Ce n'est qu'en 1823 que l'on a tenté d'éduquer largement la population en matière de contrôle des naissances, lorsque le radical Francis Place a publié son pamphlet intitulé « Aux mariés des deux sexes ». Place, influencé par l'économiste Thomas Malthus, était convaincu de la nécessité de contrôler la population et considérait la prévention de la conception comme le meilleur moyen d'y parvenir.

Deux poids, deux mesures et liaisons dangereuses

Les doubles standards étaient ancrés dans la société. Les femmes débauchées étaient considérées comme porteuses de maladies sexuellement transmissibles, infectant la population masculine. Mais les hommes n'avaient pas l'impression d'être responsables. Les femmes aristocrates non mariées étaient censées être chastes et étaient chaperonnées en permanence lorsqu'elles se trouvaient en public. Pour les hommes de l'aristocratie, il n'y avait pas de telles contraintes - les conquêtes sexuelles étaient des signes de virilité et de masculinité.

Mais ce n'est pas tout, et derrière les portes closes des maisons de campagne et des manoirs londoniens, la réalité peut être bien différente.

Prenons l'exemple des proches de la romancière (et amante de Lord Byron), Lady Caroline Lamb. Sa tante, Georgiana, duchesse du Devonshire, vivait un mariage malheureux et un ménage à trois avec la maîtresse de son mari, Lady Elizabeth (Bess) Foster.

Le duc et Bess ont eu deux enfants illégitimes, Caroline St Jules et Augustus Clifford. Georgiana a également eu des liaisons et, en 1791, elle est tombée enceinte de son amant Charles Grey (qui est devenu plus tard Premier ministre). Elle fut envoyée en France pendant deux ans et contrainte d'abandonner l'enfant à la famille de Grey.

La mère de Caroline Lamb, Henrietta Ponsonby, comtesse de Bessborough, a également eu de nombreux amants, dont le dramaturge Richard Brinsley Sheridan et Lord Granville Leveson-Gower.

Ponsonby a eu deux enfants avec Leveson-Gower et a réussi à cacher ses grossesses à son mari. Sa relation avec Leveson-Gower prit fin lorsqu'elle l'encouragea à épouser sa nièce, la fille de Georgiana, Lady Harriet Cavendish, pour faire avancer sa carrière politique. Les femmes de l'aristocratie étaient généralement plus libres de s'engager dans des relations extraconjugales une fois qu'elles avaient produit l'héritier requis.

Il existe de nombreux exemples d'hommes et de femmes de l'aristocratie ayant des liaisons, des relations illicites ou des badinages dans l'Angleterre de la Régence. Ils ornaient les pages de la populaire série Tệte-à-Tệte du magazine Town and Country, qui dissimulait à peine leur identité.

Cependant, alors que les hommes échappent généralement à la condamnation (bien que des ragots particulièrement juteux puissent donner lieu à des ballades paillardes ou à des caricatures), les femmes qui transgressent les règles risquent l'ostracisme social, voire l'exil de la société.

Certaines se sont néanmoins vengées. Harriette Wilson, une courtisane accomplie, avait des relations avec les plus hautes sphères de la société, y compris le premier ministre, Lord Wellington. En 1825, sentant qu'elle était peut-être à la fin de sa « carrière », elle publia ses mémoires, qui devinrent rapidement un best-seller, et demanda à ses anciens amants 200 livres sterling pour que leur nom ne soit pas publié.

Contrairement à d'autres concubines et maîtresses, dont on se débarrasse lorsque leurs charmes s'estompent, Wilson s'assure de recevoir une certaine compensation et son certificat de décès la décrit comme une « femme indépendante ».