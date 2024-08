Les théoriciens de l'information quantique font la lumière sur l'un des plus grands mystères de la mécanique quantique

William Mark Stuckey est professeur de physique à l'Elizabethtown College depuis 1988. Il a beaucoup écrit sur la question quantique. Il est l'auteur de plusieurs articles sur la matière noire, l'énergie noire, la relativité générale et la mécanique quantique, publiés dans l'American Journal of Physics, Classical & Quantum Gravity, Foundations of Physics, International Journal of Modern Physics D, General Relativity and Gravitation, Studies in History & Philosophy of Modern Physics, International Journal of Quantum Information, Entropy et Scientific Reports.