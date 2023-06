Les températures records des mois de mai et juin nous réservent-elles un été 2023 de canicule sans précédent ?

Atlantico : Les 15 jours compris entre le 27 mai et le 10 juin ont connu un indicateur de température maximale supérieur ou égal à 25°C. Sur la période 1947/2022, il n'y a aucune série de ce type ayant débuté en mai. La plus précoce avec au moins 15 jours à plus de 25°C avait débuté le 6 juin, en 2003. Est-ce préoccupant ?

Guillaume Séchet : Il y a une confusion dans le tweet évoqué. Il compare avec 2003, mais il dit simplement que c’est la série de températures au-dessus de 25 degrés en moyenne la plus précoce dans une année que l’on ait observée. Cela ne signifie pas que l’on se dirige vers un été caniculaire.

Cela reste tout de même préoccupant. La fréquence des étés chauds est de plus en plus importante. Le bilan du printemps 2023 sera globalement plus chaud que la normale mais on oublie de dire qu'entre le 10 et le 20 mai, les températures ont été très basses et avril ainsi que mars ont été perçus comme étant assez maussades.

Est-ce à dire que l’été 2023 sera particulièrement chaud ?

On ne peut pas partir d’une statistique d’une longue période de temps chaud et se projeter dans les mois à venir pour dire que ce sera de plus en plus chaud.

Il faut faire confiance aux modèles de prévision et non pas aux statistiques comme présentées dans le tweet. A l’heure actuelle, les modèles de prévision à long terme indiquent un été chaud mais pas aussi chaud que l’été dernier. L’année dernière, à la mi-juin, on avait déjà assisté à un épisode caniculaire intense. Or on en est loin cette année. En cette fin de printemps, la chaleur est régulière mais pas exceptionnelle.

Cela fait un mois qu’il n’a pas plu sur le quart nord-est, donc on est revenu sur un blocage anticyclonique. La question est de savoir si ce blocage va persister.

Il faudrait qu'une bouffée durable d'air saharien arrive pour voir les températures dépasser les 35 degrés. Or ce n’est pas le cas aujourd’hui : on a juste des flux d’est avec des températures au-dessus de la normale mais une chaleur supportable.

Cependant, cette fameuse influence saharienne pourrait nous concerner la semaine prochaine. Quand on regarde les modèles à plus long terme, les anomalies de températures prévues pour les mois de juillet et d’août permettent d’en conclure qu’on serait au-dessus de la normale, autrement dit vers un été chaud et orageux mais pas torride, mais il est difficile de dire qu’on va avoir plusieurs épisodes caniculaires comme l’année dernière ou en 2003. Les pics de chaleur capables d'engendrer des canicules sont impossibles à prévoir à plus de 10 jours d'échance.

L’anomalie sèche observée au nord de l’Europe devrait quant à elle s’atténuer et des précipitations orageuses et irrégulières devraient avoir lieu.

Cet indicateur est prévu de rester supérieur à 25°C jusqu'au bout de l'horizon de prévisibilité. La plus longue série a duré 69 jours, en 2022. Quel est l’horizon de prévisibilité ? Cet indicateur est-il fiable pour dégager des prévisions sur les mois suivants ?

C’est seulement l’horizon à une semaine dont il est question dans le tweet.