Les secrets des sacrifices d'enfants mayas à Chichén Itzá découverts grâce à des ADN vieux de plus de mille ans

Des personnes visitent la pyramide de Kukulcan sur le site archéologique maya de Chichen Itza, dans l'État du Yucatan, au Mexique, lors de la célébration de l'équinoxe de printemps, le 21 mars 2023.

Après avoir analysé les restes de 64 anciens sacrifiés, dont la plupart étaient des enfants, des chercheurs ont révélé de nouveaux détails sur les sacrifices humains pratiqués sur l'ancien site maya de Chichén Itzá.

Publiés aujourd'hui dans la revue Nature, ces résultats montrent que, contrairement à la croyance populaire, tous les individus sacrifiés rituellement étaient des hommes. En outre, nombre d'entre eux étaient étroitement apparentés, y compris deux paires de jumeaux identiques, ce qui évoque des thèmes importants de la mythologie maya.

Ces génomes anciens montrent également que, malgré le colonialisme européen, l'héritage génétique des anciens Mayas se perpétue dans les populations indigènes actuelles de la région.

Découverte de l'ancien chultún de Chichén Itzá

La civilisation maya était une culture mésoaméricaine de la péninsule du Yucatán, au Mexique. La cité de Chichén Itzá est apparue vers 250 de notre ère et s'est achevée en 1697 de notre ère avec la conquête espagnole de la région. C'était l'une des villes mayas les plus grandes et les plus influentes, ainsi qu'un centre politique de la civilisation.

Aujourd'hui, Chichén Itzá est l'un des sites archéologiques les plus étudiés de toute la Mésoamérique. Il contient deux éléments importants sur le plan cérémoniel. Le plus connu est la plus grande structure de Chichén Itzá, El Castillo (également connu sous le nom de Temple de Kukulkán).

Le Cénote Sacré (également connu sous le nom de Puits du Sacrifice), un gouffre naturel menant à une source d'eau souterraine, est également important. Depuis le début des années 1900, des fouilles par dragage ont permis de retrouver, entre autres, des objets en or et des squelettes humains au fond du cénote.

En 1967, lors de la construction d'une piste d'aéroport à 300 mètres au nord-est du cénote sacré, un chultún (une citerne construite par l'homme pour stocker de l'eau potable) a été découvert.

La chambre et une grotte adjacente contenaient de nombreux restes de squelettes recouverts d'écorce et de poudre de calcaire pour la plupart intacts, ainsi que des os d'animaux et des objets en céramique.

La datation au radiocarbone a permis de situer ces sacrifices rituels sur une période de 500 ans, de 600 à 1100 environ, à peu près à l'époque du déclin de Chichén Itzá.

On pense que les sacrifices étaient associés aux cycles agricoles du maïs, une culture de base importante pour les Mayas. Il est également possible qu'ils aient été offerts à la divinité maya de la pluie, Chaac.

Cependant, malgré des années d'études, de nombreuses questions sur l'utilisation de Chichén Itzá et sur la question de savoir si le peuple maya a laissé un héritage génétique sont restées sans réponse.

Qui a été sacrifié et placé dans le chultún ?

D'après les récits espagnols du XVIe siècle et les restes de squelettes déterrés dans le Cénote sacré, on pensait que des jeunes femmes et des jeunes filles étaient sacrifiées sur le site.

Or, les nouveaux résultats génétiques des restes trouvés dans le chultún montrent que tous les individus étaient de sexe masculin. Les analyses précédentes ont montré qu'environ la moitié des individus sacrifiés étaient âgés de 3 à 6 ans et qu'aucun n'avait atteint l'âge adulte.

L'étude de l'ADN prélevé sur les os pétreux (l'emplacement de l'oreille interne et l'un des os les plus denses de l'organisme humain) des squelettes a révélé qu'un quart des individus étaient étroitement apparentés. C'est beaucoup plus que ce que l'on observe habituellement dans d'autres études, même pour des cimetières anciens.

Les jumeaux dans la mythologie maya

La découverte de deux paires de jumeaux identiques dans le Chultún est encore plus intrigante. Les jumeaux identiques ne représentent qu'environ 0,4 % des grossesses, et il est donc peu probable que la découverte de deux paires de jumeaux sur 64 individus soit le fruit du hasard. Nous pensons donc qu'ils sélectionnaient spécialement des jumeaux pour ces sacrifices.

Cette découverte ne nous a pas surpris, étant donné l'importance des jumeaux dans la mythologie maya et l'art maya classique.

Par exemple, les jumeaux et le sacrifice sont des thèmes centraux du livre sacré maya, le Popol Vuh, où les jumeaux héros Hunahpú et Xbalanqué déjouent les dieux du monde souterrain et vengent leur père et son frère assassinés (qui étaient également des jumeaux).

La découverte de jumeaux identiques et d'autres parents proches dans un enterrement rituel d'enfants de sexe masculin suggère que les jeunes garçons ont pu être sélectionnés pour être sacrifiés en raison de leur parenté biologique et de l'importance des jumeaux dans la mythologie maya.

Continuité génétique jusqu'à aujourd'hui

Nous avons également prélevé l'ADN de 68 Mayas actuels de la ville voisine de Tixcacaltuyub. En comparant les génomes modernes et anciens, l'étude a révélé une continuité génétique à long terme.

Toutefois, en comparant les gènes associés à l'immunité, des différences claires ont pu être observées entre les individus mayas de l'ère précoloniale et ceux de l'ère postcoloniale. En effet, les individus actuels sont porteurs de gènes qui augmentent la résistance à de nombreuses maladies introduites dans les années 1500 par les Européens au cours de la période coloniale, en particulier la fièvre typhoïde causée par la salmonelle.

Cela montre que les Mayas actuels du sud-est du Mexique ne sont pas seulement porteurs de l'héritage génétique de leurs anciens habitants, mais qu'ils portent aussi la signature des maladies qu'ils ont surmontées au fil des siècles.

Dans l'ensemble, cette étude dresse un portrait intime de la vie rituelle à Chichén Itzá. Ces résultats fascinants suggèrent que l'héritage génétique des anciens habitants mayas est toujours présent dans les peuples et les communautés qui vivent aujourd'hui dans la région entourant l'ancienne ville de Chichén Itzá.

Cet article a été initialement publié sur The Conversation.