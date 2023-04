Un soldat rose lors de la soirée événement autour de la série "Squid Game" aux studios Raleigh, le 12 juin 2022, à Los Angeles.

Atlantico : Le géant du streaming Netflix a déclaré qu'il investirait 2,5 milliards de dollars en Corée du Sud au cours des quatre prochaines années. Comment expliquer ce choix du géant du streaming ?

Jane Carda : Les séries sud-coréennes séduisent un nombre toujours plus important de personnes, partout sur la planète. Après avoir envahi l’Asie, ces séries s’attaquent désormais au reste du monde. Ainsi l’ouverture sur l’industrie sud-coréenne est tout à fait logique pour Netflix, qui cherche à gagner des parts de marché. D’ailleurs, quand on regarde l’ensemble des pays qui produisent des séries, on se rend compte qu’il y a quelques années, tout était américain. De nos jours, les séries les plus appréciées sont bien souvent sud-coréens, comme Squid Game, qui a battu tous les records.

Comment expliquer que la Corée du Sud soit devenue un centre culturel majeur dans le monde ? Quels sont les secrets de ce succès ?

Je pense que les Sud-coréens ont une manière très particulière de raconter des histoires. C’est un mélange de traditions anciennes mais aussi une adaptabilité énorme avec les demandes actuelles. C’est très à l’image du pays. Quand on se balade en Corée du Sud, on se rend compte que les habitants portent encore des habits traditionnels, ce qui n’est plus du tout le cas en France ou ailleurs en Europe. Les Sud-coréens ont réussi à mettre un pied dans la haute technologie tout en conservant des traditions centenaires et je suppose que c’est ce qui explique le succès de leurs productions. Il faut savoir que la Corée a des façons bien particulières d’aborder des thèmes comme le travail, la famille ou encore le mariage. Je pense que regarder des séries sud-coréennes, c’est aussi voyager.

Quels sont aujourd'hui les relais majeurs de la culture sud-coréenne en occident et en Europe ?

La culture sud-coréenne n’a pas eu besoin de beaucoup de relais puisque nous sommes très nombreux à avoir été séduits par ce pays. Les gens sont tellement demandeurs de cette culture que les journaux, les plateformes de streaming ou les maisons d’éditions sont obligées de s’en emparer. Après le succès de la série Squid Game, il est tout à fait logique que les plateformes investissent dans les productions de cette toute petite péninsule. De plus, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a des séries romantiques, des séries de zombies, de science-fiction … On peut également citer la série fantastique Sweet Home, dont l’atmosphère est un peu étrange et effrayante. Une autre série est très intéressante et peu citée dans les médias, The Silent Sea. C’est vous dire la diversité des productions proposées en Corée du Sud.

K-Pop, séries télévisées, films… Comment les œuvres coréennes ont-elles évolué pour répondre aux goûts internationaux tout en conservant leur identité culturelle distincte ?

Je pense que les labels sud-coréens se modernisent, développent des techniques tout en gardant des recettes qui marchent, à savoir garder un brin de tradition tout en développant une certaine modernité. C’est ce que les consommateurs recherchent et c’est la raison pour laquelle des Français ou des Américains vont regarder ces émissions ou écouter ces musiques. En parlant de musique, on voit bien qu’il y a de plus en plus de concerts de K-pop partout dans le monde. Mais cette recette est identique pour la cuisine ou les produits de beauté, par exemple. C’est ce qui représente la fameuse lettre « K », qu’on retrouve dans la K-pop, mais aussi la K-beauty, K-food … Ce « K » fait tout, il est en quelque sorte une marque de fabrique.

Peut-on penser que la K-mania va se poursuivre et continuer de s'étendre ?

On me pose cette question tous les ans depuis que j’ai commencé à suivre la culture coréenne en 2011 ! Chaque année, on me disait que nous allions atteindre la fin de cette culture, que nous avions atteint un pic … Mais en avril 2023, on voit bien que cette K-mania est toujours plus forte. Plus on va donner d’espace à cette culture, grâce à Netflix notamment, plus les jeunes générations vont s’y intéresser. Hier, alors que je faisais mes courses dans un supermarché, j'entendais de la K-pop. Pour aller au bout de l’anecdote, je suis entrée dans un magasin d’électroménager quelques minutes plus tard afin d’acheter une cafetière et ... il y avait encore de la K-pop ! C’est de plus en plus fréquent. La culture coréenne est en train de s’installer et on a pas fini d’en entendre parler !