"Les savoirs perdus de l'économie. Contribution à l'économie du vivant" d'Arnaud Orain : Une approche originale de l’économie alternative et un nouveau rapport de l’homme au monde qui ne peut laisser indifférent

Le titre du livre ne peut laisser indifférents les théoriciens et les praticiens de l’économie. L’auteur se défend d’écrire une nouvelle histoire des idées économiques. Il adopte une approche originale de l’économie alternative, qui se distingue des « idéologies à la mode » prônant la décroissance, l’alter-mondialisme, l’anticapitalisme, l’écologisme… Il rappelle que trois types de savoirs économiques se sont succédé depuis l’Antiquité : la théologie politique et le pastorat, puis la politique économique dominée par la raison d’Etat et enfin, l’économie politique fondée sur le libéralisme. Il estime qu’un nouveau rapport de l’homme au monde se met en place, justifiant une refondation de la science économique.

Arnaud Orain estime caduc le « grand partage » entre l’homme et la nature qui fonde la science économique néo-classique. Il dénonce les approches actuelles de l’économie de l’environnement fondées sur une modélisation de l’équilibre entre les ressources et les débouchés des organisations, intégrant leurs externalités négatives sous forme d’émission de carbone, de pollutions et d’atteinte à la biodiversité. L’auteur plaide en faveur d’une économie plus « globale » axée sur l’observation de la dynamique des écosystèmes (ou des milieux) dans leurs dimensions historique et géographique, ainsi que des interactions entre ces écosystèmes.

Ces derniers sont marqués à la fois par un certain déterminisme et par un processus fractal, dont la connaissance permet d’en mieux prévoir et traiter les crises. Cette « science vernaculaire » mobilisant toutes les sciences de la nature, serait construite à la fois par les savants, les praticiens et le grand public. Elle devrait s’intéresser à tous les acteurs vivants (humains, animaux et végétaux) et à tous les facteurs (matériels et immatériels) qui contribuent à la création de valeur sous toutes ses formes, dans chacun des écosystèmes.