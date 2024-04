"Les raisins de la colère" de John Steinbeck

• John Steinbeck, figure légendaire de la littérature américaine, est né en 1902. En compétition avec Jean Anouilh et Lawrence Durell, il recevra le prix Nobel de littérature 60 ans plus tard « Pour à la fois son humour sympathique (!) et une perception sociale aigue. » Précédemment, en 1940, il avait reçu le prix Pulitzer pour «The Grapes of Wrath » qui nous intéresse ici. Soixante-quinze ans plus tard, 15 millions d’exemplaires avaient été diffusés dans le monde ! Autres ouvrages à succès et de grande qualité et portés au cinéma : « Des souris et des hommes » ou « A l’Est d’Eden ».

Injustice sociale et oppression des fermiers et de la classe ouvrière par des hommes d’affaires sans scrupules sont les fils conducteurs de son œuvre, et la Californie, son champ d’inspiration.

• Xavier Simonin, adaptateur et metteur en scène, a mis trois ans pour faire aboutir ce projet et emporter la conviction des ayants droits. Auparavant, il avait réalisé la belle mise en scène de L’Or de Blaise Cendrars, avec l’aide de son complice J.J. Milteau. L’Or contait la « Merveilleuse histoire du général Johan August Sutter, originaire du Saint Empire romain germanique, mais qui mourut citoyen américain après avoir amassé une fortune foncière considérable dans la Californie mexicaine des années 1840, et qui fut complètement ruiné par des chasseurs d’or indélicats et des notaires véreux. Xavier Simonin préside également l’association GLOBE dédiée à la protection de l’environnement et à la lutte contre la rareté de l’eau. Il a fondé le festival A Sahel ouvert.