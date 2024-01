"Les Piliers de la Terre" (tome 1) de Roman de Ken Follett.

Ken Follett est un écrivain britannique réputé pour ses romans historiques et d'espionnage. Ses œuvres les plus connues sont L'arme à l'œil, adaptée au cinéma, Les lions du Panshir, Code Zero, et surtout, La Fresque de Kingsbridge, dont Le Rêveur de Cathédrales est le premier des 6 volumes. Quant à lui, Le Siècle présente trois romans consacrés à l'histoire du 20ème siècle.

Très attentif à la qualité de ses sources historiques, Ken Follett est aussi devenu mécène. Après l'incendie de Notre Dame de Paris, il a versé l'intégralité des droits d'auteur de son livre qui y était consacré à la Fondation du patrimoine qui a affecté son don à la restauration de la cathédrale de Dol-de-Bretagne.

Didier Swysen dit Alcante, est un scénariste de bande dessinée belge. Il contribue à de nombreuses histoires en collaboration ou en propre. Son travail de scénariste est particulièrement salué à l'occasion de la parution en 2020 du roman graphique La Bombe - histoire de la bombe atomique - qui reçoit de nombreux prix en France et en Belgique.

Steven Dupré est dessinateur, de nationalité belge. Il dessine notamment l'adaptation en BD de la série Kaamelott : 10 volumes parus entre 2006 et 2023. Son travail a également été primé de nombreuses fois en Belgique.