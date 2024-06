"Les nomades" : un livre très tendance, hélas loin d’être à la hauteur de son très bon sujet

Elles sont malheureusement nombreuses, touchant le fond et la forme.

Monsieur Sattin est anglais, à ce que nul n’en ignore. Les Anglais sont allergiques à nos exposés cartésiens et à notre sacro-saint plan universitaire en deux parties ; un ami anglais nous disait : « Mais comment faîtes-vous pour établir un plan en deux parties quand vous avez trois idées ? »Monsieur Sattin en a plus de cent, ce qui donne non pas des chapitres mais une suite de capsules, certes intéressantes mais sans structure précise, même pas chronologique car on saute fréquemment d’une époque à l’autre avec des retours en arrière de plus en plus difficiles à suivre.

On confessera que le lecteur peu familiarisé avec l’histoire des contrées évoquées s’égare assez vite, d’autant qu’il n’existe en annexe aucun tableau qui aurait permis de se repérer par rapport aux faits plus connus survenus dans notre propre zone géographique.

A titre d’exemple, les épisodes sur l’Empire Romain d’Orient insérés dans le récit d’un temps où il n’était pas encore créé, la parenthèse sur l’histoire des Arabes et Ibn Khaldoun au milieu d’événements plus anciens, les digressions sur la révolution industrielle… nous font perdre tout repère.

Monsieur Sattin est anglais, toujours : hors du Royaume-Uni point de salut. Ses références sont exclusivement britanniques, jusqu’à la caricature. Le plus grand philosophe n’est ni Kant, ni Spinoza, mais Francis Bacon. C’est un Anglais qui déchiffre l’écriture cunéiforme (pour mémoire ce fut un allemand). Sont ignorés les travaux fondamentaux sur les empires nomades tels que ceux de René Grousset mais on a droit à trois pages sur Vita Sackville-West dont le seul mérite semble être d’avoir assisté avec son époux ambassadeur au couronnement du Shah de Perse. Le plus ancien musée du monde est le British Museum, etc…

Cette vision autocentrée se double du préchi-précha de plus en plus habituel du politiquement correct à la mode. Passons sur l’usage de temps à autre de l’écriture inclusive (on suspectera plutôt la traductrice) mais absoudre Tamerlan de ses crimes de masse (90.000 têtes coupées lors de la prise de Bagdad en 1401, disposées en 120 tours !) au motif qu’il acceptait la différence religieuse tandis que l’Occident subissait l’Inquisition, faire l’apologie du mode de vie nomade jugé écologique par opposition à l’agriculture prédatrice de la nature, ça ne passe pas.

Il faut dire que le livre se conclut, après les diatribes d’usage sur la colonisation, sous le patronage de ce cher Thoreau et même du mouvement radical Extinction Rebellion (mais oui). Voltaire écrivait à Rousseau : « Il prend envie de marcher à quatre pattes quand on lit votre ouvrage ».

Monsieur Sattin ne craint pas de parler au sujet de l’Empire Mongol de « démocratie certes limitée »(sic). Pour un peu le polygame Gengis Khan qui a essaimé son ADN dans le vaste monde aurait été féministe. On n’en est d’ailleurs pas loin puisque l’expédition d’extermination du clan qui avait enlevé sa fiancée est comparée… à la Guerre de Troie !

On est aussi en droit de trouver incongrues dans un livre d’histoire ayant de telles ambitions des pages personnelles dans lesquelles l’auteur se met en scène au campement le soir dans la nature sauvage, passages qui s’apparentent plutôt au journalisme gonzo qui a la faveur des anglo-saxons ; le record étant atteint par le dessin intercalé au milieu de l’ouvrage entre des motifs d’objets ou de tapis assez esthétiques et intéressants, de « mon chien Sacha en train de jouer sur la plage de Winchelsea dans le Sussex » (sic).

Passons sur les notes de bas de page, traditionnelles pépites des travaux universitaires ; ici elles consistent pour l’essentiel à des liens renvoyant à des sites web. Du livre devenu une bande-annonce d’Internet…

Et enfin, last but not least, pas un mot sur le peuple nomade par excellence, les Tsiganes, Gitans, Roms, Manouches et autres Travellers, dont pour le coup l’histoire reste à écrire et serait passionnante.