ET AUSSI

Ma meilleur amie de Jacqueline Wilson aux Éditions Gallimard dans la collection Folio Junior :

« Alice et moi sommes nées le même jour, dans la même ville, dans le même hôpital, et depuis, on ne se quitte plus, même si on ne se ressemble pas du tout. On va dans la même école et on n’a aucun secret l’une pour l’autre. Enfin, jusqu’à aujourd’hui. Je sentais bien qu’Alice me cachait quelque chose, alors j’ai lu son journal intime. Ses parents déménagent en Ecosse, très loin d’ici. Pas question que je perde ma meilleure amie. Je vous le dis, rien ne pourra jamais nous séparer ! »

Le jardin secret de Frances H.Burnett aux Éditions Gallimard dans la collection Folio Junior :

« Privée d’affection, Mary Lennox n’a jamais appris à sourire ni à aimer. A la mort de ses parents, emportés par une épidémie de choléra, la jeune fille a quitté son Inde natale. Exilée dans le manoir lugubre d’un oncle anglais, Mary trompe l’ennui aux côtés d’un rouge-gorge. Un jour, il la guide vers un mystérieux jardin oublié. Mary ouvre la porte de ce refuge à l’intrépide Dickon et au fragile Colin. Vont-ils devenir amis ? »