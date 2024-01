"Les maîtres de Bayreuth" de Charlie Roquin

Comme le titre l'indique, ce roman nous plonge dans l'univers de Richard Wagner avec deux fins connaisseurs : Moshe, un critique célèbre et cabotin dont tous les festivaliers guettent les appréciations, et Henry, un jeune blanc-bec, qui s'y connaît lui aussi mais contredit l'aîné, le provoque en duel verbalement... Comment ose-t-il ? Que vient-il faire à Bayreuth ? Le tout se déroulant dans une taverne pittoresque où la bière (fraîche) coule à flots "Les lapins franconiens" proche du Festspielhaus où le patron, un colosse, ne manque pas de couleur locale. Pourquoi le jeune rouquin s'en prend-il au plus âgé ? C'est là que le roman prend une tournure presque policière, car, finalement, la musique omniprésente n'est qu'un prétexte à régler de vieux comptes de famille... Et au fil des chapitres (portant les titres de "La tétralogie"), l'intensité dramatique monte : le lecteur, comme pris par la main par l'auteur, avance pas à pas et découvre les drames et souffrances que ces deux êtres ont eu à subir, à des époques différentes, Moshe lorsqu'il était jeune, et Henry dans son enfance.