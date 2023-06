Evguéni Prigojine, le patron du groupe Wagner, est de plus en plus fragilisé.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Du patron du groupe Wagner, on a tout entendu. Que Sergueï Choïgou, le chef de l’armée russe, était un bon à rien et un lâche. Qu’on ne le voyait jamais sur le front.

Que les soldats russes fuyaient alors que les siens, ceux du groupe Wagner, se battaient. Que l’armée régulière avait miné les abords de Bakhmout pour mettre les hommes de Wagner dans un piège.

Que les bilans des pertes données par les autorités du Kremlin étaient de pures inventions. Et qu’en réalité, elles étaient beaucoup plus sanglantes. Les autorités russes ont laissé faire et laissé dire, considérant que Prigojine était juste un fort en gueule. Et on lui pardonnait ses excès de langage. Mais dans ses éructations, il vient de franchir une étape supplémentaire dans ses insultes. Il a dit qu’au Kremlin régnait un “papy cacochyme”. Un crime de lèse-Poutine. Et ça, ça ne pardonne pas.

Le châtiment peut prendre plusieurs formes. Prigojine peut mourir dans un “accident de voiture”, tomber d’une fenêtre et si nécessaire les hommes du FSB se chargeront de l’ exécution.

Pour la forme, on dira que ce sont les Ukrainiens et il aura des obsèques nationales ! Mais que deviendra alors le groupe Wagner ? Il sera toujours là. Et on trouvera un autre assassin plus docile que Prigojine.