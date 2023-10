Photo d'illustration -- MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Le mâle du siècle : mutation et renaissance des masculinités. Archétypes, stéréotypes, et néotypes masculins dans les iconographies médiatiques” (2011). Fondatrice et dirigeante de la société d’études qualitatives et prospectives Tendance Sociale , elle réalise études et enquêtes sociologiques pour le compte d’entreprises ou d’institutions. Enseignante dans diverses universités et écoles de mode, elle est également Présidente du Groupe d’Etude sur la Mode ( GEMode ), rédactrice éditoriale des Cahiers Européens de l’Imaginaire et secrétaire du Longeville Surf Club.

Atlantico : L'année 2023 a été marquée par l’arrivée d’une nouvelle chaussure sur les podiums et dans les tendances de la mode : la chaussure surdimensionnée au style caricatural, inspirée des cartoons et des mangas. Quelles sont les caractéristiques de ces chaussures et quelles sont les marques concernées ?

Emilie Coutant : Ces chaussures ont des semelles très épaisses. A la base, ces chaussures concernaient les sneakers dad shoes (les « chaussures de papa ») qui sont apparues dès 2010 avec Balenciaga. Ces chaussures à semelles compensées étaient également un peu crantées, constituant ainsi des chaussures « track ». Ces chaussures se sont ensuite diversifiées et ont concerné des bottes via les chunky shoes. Cela touche aussi maintenant les mocassins. Prada a ainsi sorti des modèles de chaussures avec semelles épaisses et crantées. Cette tendance dans la mode a contaminé de nombreuses marques de fast fashion.

Que signifie ce nouvel intérêt pour les chaussures volumineuses et caricaturales, notamment d’un point de vue de l’industrie de la mode et chez les consommateurs ? Cela contribue-t-il à une esthétique nouvelle pour les chaussures ou à une sensation de nostalgie ?

Ces modèles apportent un grand confort. Plusieurs centimètres vont être gagnés grâce aux semelles impressionnantes tout en ayant le pied à plat. Ces modèles permettent de retrouver les avantages de la chaussure à talon. Le style de ces chaussures est très original par rapport aux modèles classiques. Ce style est très atypique. Cela s’inscrit dans la tendance du retour du vintage, du moche, du style bizarre et avec des modèles ringards ou démodés des années 80 - 90 mais qui ont du chic.

Ces chaussures compensées et démesurées font terriblement penser aux platform shoes des années 90 : les Buffalo, les No Name… Cette tendance est donc liée au retour de la mode des années 80 – 90.

Il y a également la recherche d’un certain confort qui est liée à la crise sanitaire. En ayant été ramené chez soi lors des confinements, il était possible de porter ce que l’on souhaitait avec moins de contraintes comme des tongs ou des Birkenstocks. Il y a eu la même tendance pour les sandales cet été. Les sandales confortables tenaient le haut du pavé. Cette tendance au confort, au loungewear et à l’activewear, est sortie de la maison avec la fin de la crise sanitaire. Les consommateurs ont souhaité retrouver, à travers la mode, ce confort auquel ils avaient goûté chez eux.

Les stars Doja Cat, Lil Nas X, Iggy Azalea, Janelle Monáe ont notamment porté ces chaussures. Le fait que les stars adoptent cette tendance et l'influence des publications sur les réseaux sociaux contribuent-ils à ce phénomène ?

La manière dont les diktats de la mode s’imposent aujourd'hui à nous ont été transformés. Ce n’est pas parce que des marques vont sortir des collections que les consommateurs vont se mettre à suivre cette tendance et les imiter comme des moutons. La réussite et l’attrait pour ces chaussures ou une tendance sont dorénavant liés aux influences et aux célébrités. Ces personnalités sont devenues beaucoup plus proches de nous puisqu’il est possible de les suivre sur les réseaux sociaux. Au-delà de la figure de la star, les Internautes ont l’impression de suivre quelqu’un de très proche d’eux, presque comme des amis. Un marketing d’influence très fort est à l’œuvre via des actrices, des musiciens, des stars du cinéma... Les dernières tendances sont aussi véhiculées par les influenceurs. Ce marketing de l’influence fonctionne très bien et génère des processus d'imitation des modèles. Les jeunes sont prêts à les suivre dans n’importe quel de leurs choix même si ça ne leur plaît pas mais simplement parce que l’influenceur ou la célébrité donne la tendance pour tel ou tel vêtement ou accessoire de mode. Ces chaussures confirment cette tendance.

Les grosses chaussures seront-elles la tendance de mode la plus absurde de l’année ? Ces chaussures de style dessin animé s'inscrivent-elles dans le sillage du mouvement de mode plus large, le « clowncore »?

Cette tendance des grosses chaussures n’est pas si absurde que cela. Ces chaussures permettent de rehausser la taille sans avoir les inconvénients des impacts sur le corps, sur la colonne vertébrale. Le fait que les femmes portent des talons a en revanche bien des conséquences fâcheuses sur la santé. Ces chaussures permettent d’être confortable. Elles permettent de se sentir en protection et de garder une certaine distance avec le bitume. Ces chaussures particulières, cette tendance dans la mode de 2023 participent à une volonté de choquer, de provoquer, de vouloir remettre au goût du jour des choses ringardes. Cela a toujours fait partie des codes de l’industrie de la mode. Cette tendance contribue à rendre les Crocs à la mode, avec des talons sur les podiums des défilés. Nous assistons via cette tendance et ces modèles de chaussures particuliers à une forme d’éloge du confort mêlé à des éléments atypiques. Cette tendance donne un peu d’originalité à des modèles qui devraient être simplement confortables et basiques. Cela correspond tout à fait à l’authenticité et à la volonté de la mode, le fait d’apporter de l’originalité et de la provocation dans des tenues, des modèles ou des accessoires qui se voudraient simples à la base.