"Les gardiens du phare" d'Emma Stonex : une enquête fascinante sur une énigme irrésolue au cœur des éléments et à la frontière de la folie humaine

"Les gardiens du phare" d'Emma Stonex a été publié aux éditions Stock.

"Les gardiens du phare"

De Emma Stonex

Stock

Parution le 9 mars 2022

444 pages

23€

THÈME

1972 : la disparition mystérieuse des trois gardiens du Maiden Rock, phare de haute mer, fait les titres des journaux. La relève qui doit les remplacer constate que la porte en acier du phare est fermée de l’intérieur. Une fois l’accès ouvert et contre toute attente, on ne trouve aucune trace des derniers occupants. Le temps semble s’être suspendu : deux couverts sont dressés sur la table de la cuisine comme si au moins deux des gardiens allaient venir déjeuner dans un instant et les pendules du phare ont toutes arrêté leur course sur neuf heures moins le quart. Les spéculations vont bon train et les thèses les plus farfelues qui seront évoquées dans les mois et les années qui suivent ne pourront jamais être prouvées.

1992 : un écrivain, Dan Sharp, auteur de plusieurs livres sur le monde maritime, décide de rouvrir l’enquête sur cette énigme, persuadé qu’il finira par en trouver la clé. Il va retrouver les veuves et ex-compagnes des hommes disparus afin d’essayer de briser les silences. Il va recouper les destins croisés de ces trois hommes et trois femmes afin de mieux comprendre le quotidien de ces gardiens de phare et percer leurs psychologies pour dévoiler une vérité.

POINTS FORTS

La vie des gardiens de phare est parfaitement décrite, rendant les scènes dans le Maiden Rock très vivantes pour le lecteur.

Magnifiques portraits d’hommes et de femmes aux vies apparemment banales et qui s’avèrent beaucoup plus complexes qu’il n’y paraît.

L’auteur laisse la parole aux différents protagonistes ce qui donne une vision très précise de la psychologie de chaque personnage et de ce qui les relie les uns aux autres.

QUELQUES RÉSERVES

Le fait que les protagonistes prennent la parole à tour de rôle, souvent sous forme de monologue et parfois sans transition, demande un effort de compréhension pour savoir quel est le personnage qui s’exprime.

ENCORE UN MOT...

Le roman est un aller-retour parfaitement réussi entre deux époques ; entre trois hommes et trois femmes ; entre deux mondes : un maritime et un terrestre ; entre un monde hyper réaliste dans la description du quotidien des gardiens de phare et un monde fantastique né dans l’esprit de ces hommes enfermés. La ligne d’horizon qui disparaît parfois au point de confondre ciel et mer fait écho à la disparition de la frontière entre la raison et la folie des hommes.

UNE PHRASE

« On a beaucoup de temps pour parler, surtout pendant le quart de nuit, entre minuit et quatre heures, et la conversation dans ces moments-là s’aventure dans des recoins sombres qu’on se dépêche d’oublier dès le lendemain matin. » p.82

L'AUTEUR

Emma Stonex, britannique, est née en 1983 dans le Northampshire. Elle a d’abord travaillé dans le monde de l’édition et écrit plusieurs ouvrages sous pseudonyme. Les gardiens du phare est son premier roman écrit sous son véritable nom et est traduit dans 28 pays différents.