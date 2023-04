Les gagnants et les perdants de la robotisation ne sont pas forcément ceux que vous croyez

Une employée travaille sur moteur électrique de la marque Volkswagen, dans une usine de Salzgitter, en Allemagne, en mai 2022.

Ceren Ozgen est professeure agrégée en économie au sein de l’Université de Birmingham. Elle a publié de nombreux articles sur l'impact de la diversité culturelle, la migration internationale et l'innovation des entreprises. Ses recherches récentes portent sur le changement technologique et la robotisation, l'inadéquation des compétences et la pollution de l'environnement.

Atlantico : Avec ChatGPT, on parle beaucoup des conséquences de l'IA sur la productivité et l'emploi. Dans votre récent article Robots and Workers: Evidence from the Netherlands, vous vous interrogez sur les conséquences de l'adoption de robots. Vous concluez qu'il existe peu de preuves empiriques permettant de savoir si les robots industriels ont effectivement un impact négatif sur certains groupes de travailleurs. Comment ?

Ceren Ozgen : En effet. Nous assistons à une ère d'automatisation sans précédent et d'adoption de nouvelles technologies. Toutes ces technologies ont un impact potentiel sur les marchés du travail de différentes manières. La robotisation est une forme spécifique de changement technologique où des tâches claires et prédéfinies sont désormais exécutées par des robots. Les technologies robotiques impliquent l'exécution indépendante de tâches données, qui ne nécessitent pas nécessairement de surveillance, disons un bien de production, pièce par pièce. Ceci est différent de ChatGPT où il faudrait une reconsidération humaine pour perfectionner un document produit par le programme AI.

Comme nous l'expliquons dans Robots and Workers: Evidence from the Netherlands, jusqu'à présent, nous n'avions aucune preuve claire au niveau des travailleurs de l'adoption de robots par les entreprises. Peu d'études dans la littérature ont estimé les effets agrégés des robots au niveau du secteur ou de l'entreprise. Cependant, nous n'avions pas de preuves statistiques de cette relation pour un travailleur individuel malgré les a priori théoriques selon lesquels les impacts de la robotisation sont susceptibles de différer selon le type de travailleurs.

Dans notre étude, nous montrons que les robots sont les plus susceptibles d'effectuer les tâches répétitives que nous appelons les tâches « de routine ». Ils peuvent, par exemple, être programmés pour effectuer des travaux de soudure, d'assemblage et de peinture. Ces types de tâches se retrouvent couramment, mais pas exclusivement, dans le secteur manufacturier. Du côté des entreprises, l'automatisation de ces tâches peut apporter de la précision, gagner du temps et accroître la sécurité des travailleurs. Cependant, les travailleurs qui occupent des postes de cols bleus et effectuent des tâches très routinières, comme ceux qui travaillent sur des tapis roulants, et ceux qui occupent des postes de soudage, d'assemblage et de peinture, deviennent sensibles aux effets négatifs de l'adoption de robots. L'ampleur de l'effet négatif tant en termes de salaires que d'emploi dépend du degré de « remplaçabilité » des tâches. Par exemple, certaines tâches hautement routinières doivent encore être complétées par des tâches non routinières qui peuvent nécessiter une évaluation et une discrétion humaines, par exemple, un agent de centre d'appels, un machiniste travaillant les métaux, un opérateur de coupe de bois et un foreur de métaux.

Dans le cas des Pays-Bas, notre analyse montre qu'il y a une augmentation globale, d'environ 25 %, de l'emploi global (total des heures travaillées) depuis 2001, tandis que l'emploi des travailleurs effectuant des tâches routinières dans les professions ouvrières a diminué de 20 %. La même tendance peut être observée pour les travailleurs remplaçables et peu scolarisés. Cela ne signifie pas que toutes les personnes travaillant dans ces professions sont maintenant au chômage, mais plutôt qu'elles sont passées à d'autres professions. En outre, nous signalons que les tendances des salaires horaires moyens (nominaux) ont augmenté relativement rapidement, d'environ 75 % entre 2001 et 2020. Cette croissance pour les travailleurs des professions routinières/remplaçables est inférieure de 10 à 20 points de pourcentage. Dans notre étude, nous essayons d'expliquer si ces changements forts sont corrélés à la robotisation.

Votre étude démontre avec succès ce qui a été du bon sens. Comment avez-vous procédé ?

Nous montrons si le « bon sens » est vrai et quelle est l'ampleur des effets. Pour ce faire, nous avons utilisé des données administratives de très haute qualité de Statistics Netherlands, où nous avons pu étudier l'univers proche des entreprises et des travailleurs pour la majeure partie de notre analyse. Sur la base des tendances expliquées ci-dessus, nous identifions 3 types de travailleurs qui sont potentiellement les plus touchés par l'adoption de robots - ce que nous appelons dans notre étude les travailleurs « directement touchés ». Il s'agit des cols bleus routiniers, des travailleurs remplaçables et des travailleurs peu scolarisés. Nous suivons l'historique complet de l'emploi de chaque travailleur de l'industrie manufacturière effectuant des tâches courantes et/ou remplaçables et/ou titulaire d'un faible diplôme d'études, sur 12 ans. Nos preuves sont basées sur la comparaison des changements dans les résultats des travailleurs (tels que les salaires et les heures travaillées) avant et après qu'une entreprise adopte des robots et entre des travailleurs par ailleurs identiques, mais l'un étant directement et l'autre indirectement affecté par l'adoption de robots.

Nous nous concentrons sur les deux principaux impacts de l'adoption des robots sur les travailleurs : i) les salaires ; ii) l'emploi. Nous estimons d'abord l'effet de la robotisation au niveau de l'entreprise sur les salaires annuels des travailleurs. Nous nous concentrons ensuite sur la question de savoir si la robotisation affecte la probabilité d'être employé ainsi que le nombre total annuel d'heures travaillées par travailleur.

Lorsqu'une entreprise passe aux technologies robotiques, cette nouvelle technologie, comme nous le montrons, aura un impact sur les salaires et l'emploi de ses travailleurs. En effet, les travailleurs dont les tâches ne sont pas remplacées peuvent améliorer leur productivité et développer des compétences complémentaires et ainsi devenir plus sollicités tandis que ceux dont les tâches sont directement remplacées par des robots peuvent accuser un retard en termes d'adaptation aux nouvelles technologies.

L'article publié pour le Centre for Economic Policy Research (CEPR) basé sur votre étude s'intitule "Industrial robots on workers: Winners and losers". Qui sont les plus susceptibles d'être les perdants dans les cas de robotisation ?Mais il y a aussi des gagnants, qui sont-ils ?

Nos résultats au niveau des travailleurs montrent que les travailleurs directement touchés (par exemple, les cols bleus effectuant des tâches routinières ou remplaçables ou ayant terminé un faible niveau d'éducation) font face à des revenus et des taux d'emploi inférieurs après l'adoption du robot, tandis que d'autres travailleurs bénéficient indirectement de l'adoption du robot. En effet, comme le soulignent Acemoglu et Restrepo (2020), l'adoption de robots crée un effet de déplacement négatif sur les travailleurs dont les tâches sont remplacées. Simultanément, il produit un effet de productivité positif, à mesure que les tâches non automatisées se développent, et il est raisonnable de s'attendre à ce que les travailleurs indirectement touchés soient les principaux bénéficiaires de cet effet de productivité. Ces travailleurs effectuent des tâches qui nécessitent un haut niveau de complexité, de résolution de problèmes, d'interactions managériales et personnelles, d'adaptabilité aux nouvelles technologies où, par exemple, l'adoption de robots complète et améliore leurs compétences. Nous montrons dans notre étude que les effets de la robotisation sur les salaires et l'emploi de ces travailleurs sont positifs.

Quelles sont les implications politiques de vos découvertes, pour maximiser les effets positifs et protéger les travailleurs des effets négatifs ?

L'économie néerlandaise est un contexte intéressant car une réglementation complète du marché du travail vise à protéger les travailleurs contre la perte d'emploi. Cependant, nous montrons toujours que les effets de la robotisation varient selon les différents types de travailleurs. Dans ce contexte, il y a plusieurs choses que nous apprenons de cette étude. Premièrement, compte tenu du rythme d'adoption, les robots et leurs effets transformateurs sont là pour rester, en particulier dans les économies développées. Deuxièmement, il est clair que si les travailleurs sont flexibles pour s'adapter aux nouvelles technologies, les effets négatifs de l'adoption des robots seront probablement moindres, tandis que les effets positifs sur la production et la productivité seront plus importants. Par conséquent, la protection des travailleurs devrait également signifier la création d'opportunités pour plus d'apprentissage à n'importe quel stade de la carrière. Encourager les travailleurs directement concernés à suivre des formations et des cours en cours d'emploi peut les aider à adapter plus facilement l'exécution de tâches qui peuvent compléter les robots. Cela soulignerait également le rôle et l'importance des institutions du marché du travail.