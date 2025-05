Règles prudentielles

Les États-Unis veulent revenir sur les règles financières prudentielles édictées après la crise de 2008 : et si c’était une bonne idée ?

Les banques sont soumises à d’importantes et contraignantes règles prudentielles destinées à les protéger des faillites, et avec elles le système économique tout entier. Néanmoins, ces règles protectrices peuvent aussi s’avérer difficiles à suivre. Les Etats-Unis envisagent donc de les réduire. Est-ce une bonne idée ? Pour en parler Christian Saint-Etienne et Karl Eychenne.