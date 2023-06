Les escroqueries au SMS explosent. Voilà comment s’en protéger

Des solutions existent face aux tentatives d'arnaques sur smartphone.

Face aux tentatives d’arnaques sur smartphones et par SMS, plusieurs solutions existent.

Nous avons tous reçu des messages, des appels ou des mails malveillants. Ils nous invitent tantôt à communiquer nos coordonnées et nos références bancaires pour retirer un splendide gain à une « loterie mondiale », à « vérifier son compte », à retirer un colis bloqué par les services postaux … Mais face à ces tentatives d’arnaque, plusieurs solutions existent.

Les pratiques les plus fréquentes sont désignées sous le nom de « scam » (escroquerie, ndlr) ou de « phishing » (hameçonnage). Bien souvent, vous êtes invités à communiquer vos coordonnées, puis il vous sera demandé de verser une avance ou des frais quelconques. Bien évidemment, vous ne recevrez jamais rien en retour !

Le « phishing » (ou hameçonnage) consiste pour le fraudeur à se faire passer pour un organisme qui vous est familier, comme une banque ou une administration fiscale. Vous recevez un courriel dans lequel il vous est demandé de « mettre à jour » ou de « confirmer suite à un incident technique » vos données, notamment bancaires. Et le nombre de ces arnaques se multiplie. Auparavant cantonnées aux messageries en ligne, elles touchent aussi largement les SMS. Retard de paiement d'une amende, indemnité carburant, vignette Crit’air ou encore paiement des impôts, les tentatives sont nombreuses. Dans une arnaque récente, les escrocs se font passer pour l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (Antai) ou usurpe l’identité de la Direction générale des finances publiques (DGFIP).

Si vous avez reçu une tentative d’arnaque sur votre portable, voici la marche à suivre, visible sur le site de la CNIL.

Surtout, ne répondez jamais, n’ouvrez pas les pièces jointes, ne cliquez sur aucun lien ou image contenue dans le message.

En cas de réception de sms ou de mms non sollicités sur votre téléphone portable, vous pouvez transférer le SMS abusif au numéro 33700, un dispositif d'alerte par SMS créé par les opérateurs télécoms, les éditeurs de services et les hébergeurs, en concertation avec le Secrétariat d'Etat chargé de l'Industrie et de la Consommation.

Après ce transfert, vous recevrez un message vous demandant d'envoyer au 33700 le numéro depuis lequel vous avez reçu le SMS abusif. Les opérateurs pourront ensuite agir rapidement auprès des organismes à l'origine de ces sms.

L’envoi de ce sms est gratuit pour les clients Bouygues Telecom, Orange et SFR. Pour les autres opérateurs, il peut s'effectuer au prix d'un SMS normal.

Sur Internet, vous pouvez signaler ces escroqueries sur la plateforme PHAROS (pour « plateforme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements », ndlr). Elle est accessible sur le site www.internet-signalement. gouv.fr. Votre signalement sera traité par un service de police judiciaire spécialisé dans ces questions, l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC). En fonction de la gravité des faits, une enquête pénale peut être ouverte, sous l'autorité du procureur de la République.

Ces signalements permettent d’identifier, d'agir et de sanctionner les « spammeurs » au niveau national, en partenariat avec les professionnels de l'Internet et les autorités publiques compétentes.

Outre la fonction de signalement, il est aussi possible de se protéger contre le phishing. Après la réception, sélectionnez le message indésirable (comme pour le supprimer) et sélectionner l’option « Signaler comme spam » ou « bloquer le numéro ». Tous les téléphones possèdent, peu ou prou, cette option. Sur Iphone, vous pouvez aussi Filtrer les expéditeurs inconnus pou que les messages arrivent dans un dossier spécial.

Plusieurs applications pour mobile peuvent également vous venir en aide en effectuant le tri pour vous. On peut citer Hiya, Calls Blacklist, Key Messages, Call Control, etc. A noter que désormais, plusieurs antivirus possèdent leur déclinaison pour téléphone mobile, souvent comprise dans l’abonnement.