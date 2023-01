"Les écrivains sous les drapeaux" : Dix-sept écrivains tissent un recueil riche et composite de l’« esprit colo » des Troupes de marine

THÈME

Dans la foulée du livre Trois jours et trois nuits consacré à l’abbaye de Lagrasse, maison d’hôtes pour treize écrivains échappés hors du temps, les éditions Fayard prolongent l’expérience avec quatre volontaires de plus, triés sous le treillis, partis « plume au poing » jeter l’encre, durant cinq jours pleins, sous le signe de l’Ancre d’or. La magie de l’aventure, l’écoute des confidences, la bonne humeur des solides unités fondent la fierté d’une jeunesse assumée et d’une armée de Terre fière de ses prestigieuses Troupes de marine.

En passant du goupillon des moines au sabre colonial, douze hommes et cinq femmes de plume vont vivre l’action sous l’uniforme, en métropole comme outre-mer. L’ouvrage livre en 450 pages un regard mosaïque, dépaysant et enthousiaste sur autant d’unités emblématiques. Cette arme originale, peuplée de « marsouins » et de « bigors », née il y a 400 ans dans le sillage des vaisseaux conquérants de notre dessein colonial, poursuit son rêve, de Bazeilles à Tombouctou et de la Guyane au Pacifique, partout où la France œuvre et combat à l’échelle du monde.