Atlantico : Votre étude montre qu'au fil des ans, le nombre de personnes qui profitent de faire leurs devoirs diminue. Internet semble être l'une des principales raisons de cette situation. Quelle en est la raison ?



Arnold L Glass : Comme les élèves ont commencé à utiliser des smartphones à un plus jeune âge, ils sont devenus beaucoup plus experts dans la recherche d'informations sur Internet. Aujourd'hui, pour de nombreux adolescents, le monde en ligne est le monde réel et le monde physique est une abstraction qui a peu d'influence sur leur bien-être social.

Atlantico : Doit-on considérer que les devoirs ne fonctionnent plus ou simplement que les élèves ont cessé de les faire de la bonne manière ?

Il s'agit d'un faux choix. Les élèves ont cessé de faire les devoirs de la bonne manière, c'est-à-dire en générant une réponse. Au lieu de cela, ils cherchent immédiatement la bonne réponse, ce qui est pire que de deviner une mauvaise réponse pour la rétention à long terme de la bonne réponse. Par conséquent, les devoirs ne fonctionnent plus. Cela fait partie d'un problème plus vaste. Google est en train de vider les cerveaux de milliards de personnes. Les personnes qui prennent des photos avec leur téléphone portable se souviennent moins de leurs propres expériences. Les personnes qui utilisent la navigation en ligne ne développent pas leurs propres cartes mentales et n'ont littéralement aucune idée de l'endroit où elles vivent.

Atlantico : Comment rendre les devoirs à domicile à nouveau bénéfiques ?

Je fais activement des recherches sur cette question. Malheureusement, il n'existe aucun soutien pour ce type de recherche. Cela limite la portée du projet de recherche et les progrès sont lents. J'essaierai de publier mes résultats lorsque j'aurai confiance en eux.

Atlantico : Dans une situation de pandémie où l'école a été drastiquement contrainte d'utiliser des ressources en ligne et de donner des cours et des examens en ligne, votre étude doit-elle être considérée comme un élément permettant de défendre la présence physique des élèves et des étudiants ?

Absolument. J'ai réalisé deux autres études, dont l'une a été publiée, sur cette question. L'enseignement en ligne est mieux que rien, mais pour la plupart des individus, il est pire que l'enseignement en direct. Nous sommes conçus pour le contact humain. Que ce soit en tant qu'enseignant ou en tant qu'étudiant, l'enseignement en ligne me semble ennuyeux, alors que l'enseignement en direct ne l'est pas. Je suis convaincu que je ne suis pas le seul dans ce cas.

Plus largement, vos conclusions doivent-elles nous inquiéter de la numérisation croissante des ressources scolaires ?

Absolument. La plupart des preuves de la qualité de l'enseignement en ligne sont anecdotiques et il y a plus d'anecdotes négatives que positives. Malheureusement, les gouvernements, l'industrie et les donateurs privés ne soutiennent pas les recherches expérimentales sur la qualité de l'enseignement en ligne. Par conséquent, seule une quantité minuscule de recherches est menée, par un petit nombre d'enquêteurs comme moi. Un aspect désastreux de l'échec à fournir un soutien maintenant est que la meilleure opportunité d'évaluer l'effet des nouvelles technologies passe rapidement.

Bientôt, l'effet des nouvelles technologies sera si omniprésent qu'il n'y aura plus rien à quoi comparer la technologie, car son utilisation dès le plus jeune âge sera devenue omniprésente. Malheureusement, le seul grand avantage de l'enseignement en ligne est qu'il est peu coûteux. Notre avenir dystopique est clair. La grande masse des enfants sera éduquée en ligne à bas prix. En l'absence de toute étude expérimentale de ses effets du type de celle que je réalise, les décisions politiques seront prises sur la base d'enthousiastes qui croient que l'enseignement en ligne est aussi bon, voire meilleur, que l'enseignement en direct, sans aucune donnée. Au lieu de cela, ces croyances sont justifiées par des affirmations absurdes telles que "une classe inversée" améliore l'enseignement. Les décideurs politiques seront ravis d'utiliser ces affirmations pour justifier la réduction des budgets de l'éducation à un niveau tel que seul l'enseignement en ligne pourra être soutenu pour les masses. Seuls les enfants des riches recevront un enseignement en direct. Par conséquent, ils apprendront davantage, se considéreront plus intelligents, d'où leur richesse bien supérieure justifiée. Cependant, aucune de ces conclusions égocentriques ne sera justifiée.

Les humains sont parvenus à dominer leur monde parce qu'ils sont, de loin, les créatures les plus sociales, ce qui leur a donné d'énormes avantages pour dominer leur environnement. Il y a longtemps, les contraintes environnementales n'étaient plus les facteurs causaux de la sélection naturelle chez les humains. C'est la réussite sociale qui a déterminé la sélection naturelle. La cognition est apparue dans le contexte de l'activité sociale, dans une boucle de rétroaction positive avec les compétences sociales. Les humains sont devenus plus intelligents pour améliorer leurs compétences sociales. L'avantage de compétences sociales sophistiquées a sélectionné des humains plus intelligents capables de les apprendre, et des humains plus intelligents ont pu inventer des compétences sociales toujours plus sophistiquées et avantageuses. Étant donné que l'objectif principal de la cognition humaine est d'améliorer les performances dans des situations sociales, dans la mesure limitée où la question a été étudiée, il a toujours été constaté que la plupart des élèves apprennent mieux dans des contextes sociaux tels que des salles de classe plutôt que seuls. C'est pourquoi les bibliothèques n'ont pas remplacé les écoles. Pour la plupart des humains, poser des questions et y répondre est essentiel pour établir la compréhension d'un nouveau sujet. Le renforcement social stimule à la fois l'intérêt et la rétention à long terme. Toutefois, cela n'est pas vrai pour tous les humains. Il y a des êtres humains qui apprennent bien par eux-mêmes. Les éducateurs à tous les niveaux, en particulier au niveau collégial, sont issus de façon disproportionnée de cette infime minorité. À l'avenir, ces personnes réussiront bien lorsque l'enseignement sera entièrement en ligne et se considéreront donc plus intelligentes que la grande masse des personnes recevant un enseignement en ligne. Malheureusement, la grande masse des individus sera d'accord avec eux. Ils n'auront aucun moyen de savoir qu'avec un enseignement en direct, ils auraient aussi bien réussi que l'infime minorité qui prospère grâce à un enseignement en ligne socialement isolé.

Depuis que j'ai fait mes premières découvertes, j'ai ressenti une grande responsabilité dans la sensibilisation du monde à ces résultats et à leurs implications. J'ai échoué. Je pense qu'il y a trois raisons à cela. Premièrement, sur la base de leur propre expérience, la plupart des gens croient que l'on obtient de l'éducation ce que l'on y met. Par conséquent, ils interprètent mes résultats comme signifiant que les étudiants paresseux ou malhonnêtes ne réussissent pas à long terme. Ils ne se rendent pas compte que les étudiants utilisent l'internet pour bien faire leurs devoirs et qu'ils y parviennent. L'effet négatif à long terme sur les résultats aux examens est tout à fait insidieux. Par conséquent, que concluent-ils lorsque leurs résultats aux examens sont décevants par rapport à leurs résultats aux devoirs à la maison ? Ils concluent à tort qu'ils ne sont pas très intelligents. Deuxièmement, il existe aujourd'hui dans la communauté scientifique et plus généralement dans la communauté éducative un enthousiasme pour les explications biologiques. Si mon rapport avait révélé exactement la même baisse des résultats aux examens en raison d'une consommation élevée de sucre, je ne doute pas qu'il aurait été publié dans les meilleures revues scientifiques et aurait suscité des suggestions de politiques de la part de la communauté non scientifique au sens large. La raison pour laquelle certaines catégories de problèmes, comme la toxicomanie, restent sans bonnes solutions est que les problèmes comportementaux sont traités comme des problèmes biologiques. Par conséquent, ils sont traités à tort avec des médicaments plutôt qu'avec des interventions comportementales efficaces qui exploitent le pouvoir de l'habitude. Troisièmement, il est évident que je ne suis pas le meilleur écrivain pour cet âge. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'écrivains qui auraient pris les mêmes faits et créé un récit qui serait devenu viral.