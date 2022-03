Les dernières avancées de la science des placebos sont de plus en plus exploitées par les charlatans

Fabrizio Benedetti est neuroscientifique à la faculté de médecine de l'université de Turin, en Italie, et directeur de la médecine et de la physiologie de l'hypoxie aux laboratoires Plateau Rosa, en Suisse.

Depuis plusieurs décennies, de nombreux scientifiques, dont je fais partie, travaillent d'arrache-pied pour révéler toute la puissance et la portée de l'effet placebo - la capacité étonnante d'une simple pilule de sucre ou d'une autre "fausse intervention" non pharmaceutique à améliorer la qualité de vie d'une personne. Cette recherche a été cruciale pour donner une crédibilité scientifique à un puissant effet psychologique. Mais les progrès de la science se sont également retournés contre eux, donnant naissance à une industrie alternative qui s'attaque aux personnes vulnérables.

L'effet placebo décrit comment le simple fait de croire et de s'attendre à recevoir un médicament peut produire un bénéfice, tel qu'une réduction de la douleur. Bien qu'étrange à première vue, l'effet placebo repose sur des mécanismes profonds et fascinants du cerveau humain, et met en évidence le pouvoir de l'attention portée à un patient par un soignant. En tant que neuroscientifique, je m'efforce de comprendre ces mécanismes depuis 30 ans, aux côtés d'autres chercheurs du monde entier spécialisés dans des domaines aussi variés que la biochimie, la physiologie, la génétique ou l'imagerie cérébrale. Ces travaux ont permis de comprendre comment la simple attente d'un bénéfice thérapeutique peut activer diverses substances chimiques dans le cerveau humain, telles que les opioïdes et les cannabinoïdes qui soulagent la douleur, ainsi que la dopamine qui stimule le plaisir. Les placebos, les paroles du médecin et les médicaments peuvent tous partager des mécanismes d'action communs.

Tout cela signifie que certaines médecines alternatives peuvent effectivement avoir des effets positifs sur les patients, mais pas nécessairement par les mécanismes que les inventeurs de la thérapie ont présumés, mais plutôt par un effet placebo. Cela est vrai pour des traitements allant des talismans étranges à l'acupuncture - des études ont montré que le soulagement de la douleur est à peu près le même pour les patients recevant une véritable acupuncture avec des aiguilles, par exemple, que pour ceux recevant une acupuncture fictive avec des aiguilles truquées.

Les progrès scientifiques réalisés dans la compréhension des placebos sont fascinants. Mais l'une des conséquences malheureuses de tous ces travaux est que les entreprises et les individus à la recherche de profits disposent désormais d'une nouvelle arme : il n'est plus nécessaire de démontrer l'efficacité des thérapies qu'ils proposent ; il suffit d'affirmer que celles-ci fonctionnent grâce à l'effet placebo. Je reçois une myriade de propositions excentriques de nouvelles thérapies, allant des talismans et des potions aux mascottes et aux rituels bizarres. Leurs inventeurs prétendent qu'elles sont capables d'induire des bénéfices substantiels pour la santé et cherchent souvent à obtenir mon aval. Ces propositions se sont fortement intensifiées ces dernières années. Malheureusement, la science de l'effet placebo alimente cette nouvelle espèce de pseudo-science.

Les placebos ne guérissent pas

Pour autant que nous le sachions, les placebos ne guérissent pas, mais peuvent parfois améliorer la qualité de vie. La recherche nous apprend que les placebos peuvent réduire les symptômes tels que la douleur et la rigidité musculaire des personnes atteintes de la maladie de Parkinson, par exemple, mais qu'ils n'affectent pas la progression de la maladie - la dégénérescence des cellules cérébrales continue de progresser. La confusion règne sur ce point et, malheureusement, beaucoup prétendent pouvoir guérir pratiquement toutes les maladies avec des placebos.

Nous savons cependant certaines choses. Il a été démontré que les placebos et les opioïdes influent sur les mêmes systèmes d'inhibition de la douleur dans le cerveau, avec des résultats probants. Chez les personnes souffrant de la maladie de Parkinson, les placebos se sont révélés aussi efficaces que les amphétamines pour doubler les concentrations de dopamine. Pour les personnes souffrant d'anxiété et de dépression, on a constaté que les placebos agissaient sur les mêmes régions du cerveau que les inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS).

On peut également entraîner les gens à réagir à un placebo en l'associant, pendant un certain temps, à une intervention pharmaceutique, puis en laissant le placebo agir seul. Des patients ont été entraînés, par exemple, à réagir à un goût spécifique de la même manière qu'à un médicament qui contrôle l'interleukine-2, une protéine qui régule les globules blancs du système immunitaire. D'autres ont été entraînés pour que l'administration d'un simulacre d'oxygène puisse soulager les maux de tête en haute altitude.

Même les "placebos honnêtes", pour lesquels les patients savent qu'ils reçoivent un faux traitement, peuvent fonctionner - de la même manière que nous pouvons ressentir une peur réelle et des réactions physiologiques comme la chair de poule dans un film d'horreur, tout en sachant que les scènes à glacer le sang sont fausses.

Ainsi, si un vendeur dit : "Cette concoction (ou ce rituel ou ce talisman) réduira votre douleur", ce n'est pas nécessairement un mensonge, car l'effet placebo peut effectivement stimuler les circuits de soulagement de la douleur dans le cerveau. Mais n'importe qui peut utiliser ces mots de manière véridique, dans certaines limites.

Ces spécialistes du marketing exagèrent souvent l'ampleur de la réponse possible, prétendent fournir un "remède" plutôt qu'un soulagement de la douleur ou suggèrent à tort que seuls leurs propres produits coûteux auront cet effet. Pire encore, ils peuvent présenter leurs produits comme une alternative aux médicaments traditionnels plus efficaces pour des maladies graves comme le cancer. En d'autres termes, ils s'attaquent aux personnes vulnérables en faisant des promesses irréalisables, prétendument soutenues par la science des placebos.

Même si la prise d'un placebo peut réduire des symptômes tels que la douleur, ce n'est pas toujours la meilleure solution. Une douleur apparemment anodine peut, par exemple, être le premier signe de quelque chose de bien plus grave. Traiter la douleur seule peut empêcher le diagnostic d'un médecin ou retarder des traitements médicaux importants.

Un carrefour éthique dans la recherche sur les placebos

L'exploitation de toute nouvelle découverte scientifique pose souvent des problèmes éthiques. En physique, l'énergie nucléaire peut être utilisée pour fournir de l'énergie ou pour faire exploser des villes. En biomédecine, les études génomiques peuvent servir à améliorer la médecine ou à renforcer des stéréotypes néfastes. Il n'est pas toujours facile de décider ce qu'il faut faire, comme appliquer des contraintes éthiques à la recherche scientifique ou restreindre certaines applications.

C'est le carrefour éthique devant lequel nous nous trouvons actuellement avec l'effet placebo.

Comment empêcher la société de s'engager dans cette voie dangereuse ? L'éducation, la communication et l'honnêteté sont les meilleurs amis de la pratique médicale. Les patients et les professionnels de la santé méritent de savoir ce que les placebos peuvent et ne peuvent pas faire.

La recherche et les communautés médicales doivent être plus transparentes quant à l'efficacité de nombreux traitements pharmacologiques et non pharmacologiques conventionnels, en reconnaissant que certains d'entre eux sont utiles alors que d'autres ne le sont pas. De nombreux produits en vente libre ont une efficacité douteuse, par exemple. L'honnêteté renforcera la confiance des patients dans la médecine, qui est le meilleur antidote au charlatanisme.

