"Les démons de Berlin" de Fabiano Massimi : les quatre jours qui précédèrent l’incendie du Reichstag. Un polar de la meilleure veine

Les démons de Berlin

De Fabiano Massimi

Traduction française : Laura Brignon.

Version audio réalisée par : AUDIOLIB (Editions Albin Michel 2023 pour broché et numérique).

Durée : 14 H. 04 ; 1CD MP3.

Texte lu par : Nicolas Matthys.

Parution : mars 2023.

Prix : version audio, 26,50 euros (Broché : 480 pages, 22,90 euros ; version numérique : 15,99 euros).

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

Dans l’univers multiforme du polar, le polar historique constitue désormais un genre à part entière. Le Troisième Reich en est une période de prédilection.

Fabiano Massimi nous entraîne à son tour au cœur des sombres arcanes du nazisme.

Il avait fait montre de son talent dansL’Ange de Munichqui relatait la mort restée mystérieuse de la nièce d’Hitler. Dans ce second opus, Les Démons de Berlin, on retrouve Siegfried Sauer qui sera mêlé à cet évènement dramatique qui changera le destin de l’Allemagne...

Ce 27 février 1933, ils sont six, deux pompiers et quatre chefs nazis à arpenter un souterrain envahi par la fumée. L’un d’eux reconnaissable grâce à son inimitable moustache, n’est autre que Adolf Hitler. Dans son esprit, c’est une ère nouvelle de l’histoire qui commence en ce jour. Tout débute quatre jours plus tôt dans une banlieue ouvrière de Vienne. Sauer, qui n’est plus policier, rentre chez lui. Il vit, sous un faux nom, dans un modeste logement. Il se rend compte que quelque chose ne tourne pas rond, le cheveu qu’il avait coincé dans la serrure n’est plus là. Installé dans un fauteuil, Julian, un ancien collègue de la police l’attend. Il vient le chercher car Rosa, la femme qu’il aimait et qui l’avait quitté afin d’aller combattre les nazis à Berlin, a disparu. Sauer ne se doutait pas que ces quatre jours allaient le plonger dans une histoire hallucinante.

A Berlin, les temps sont troubles. On sent que le destin de l’Allemagne va se jouer dans les prochains jours. De nouvelles élections auront lieu en mars. Il était vital pour Hitler d’obtenir la majorité s’il voulait appliquer son programme. Le soir de son arrivée dans la capitale, Sauer se met à la recherche de deux amis qui pourraient l’aider dans sa quête. Bernie tout d’abord, qui avait lancé avec succès une boite de nuit. Mais il apprend que celui-ci s’était suicidé. Il était juif et ne supportait pas que les nazis prennent le pouvoir. A Sauer, il ne restait qu’un personnage à contacter : Sandor, un noble hongrois vivant au cœur des milieux interlopes de la ville qui serait en mesure de fournir un certain nombre de pistes. L’angoisse et le stress l’envahissent. On trouve presque chaque jour le corps de jeunes femmes au visage massacré et brûlé à l’acide. Leur seul point commun est leur physique qui correspond à celui de Rosa. Sauer examinera chacun des cadavres pour être sûr qu’il ne s’agit pas de la dépouille de la femme qu’il aimait. Une liste d’invités par l’ambassadeur d’URSS, fait apparaître le nom de Rosa au milieu de ceux des femmes assassinées.

Dans sa recherche, Sauer va rencontrer Göring qui souhaite qu’il travaille pour lui afin de barrer la route à Himmler et à son âme damnée Reinhard Heydrich. Il s’emparera dans le bureau de Himmler d’un document indiquant que des attentats seront commis le 27 février à Berlin. Autour de lui, la mort frappe, deux jeunes femmes sont encore exécutées, un des indicateurs de Julian est tué en plein jour, puis le corps de Julian est repêché dans un canal. Désormais, Sauer va tenter de tout faire pour que les attentats ne puissent avoir lieu. Sauer verra sous le Reichstag en flammes, avancer dans la fumée épaisse, six personnages, deux pompiers et quatre dignitaires nazis, dont Hitler qui inspecte très satisfait les ravages d’un feu que rien ne pourra arrêter. Sauer le sait, c’est toute l’Allemagne qui va brûler.

POINTS FORTS

Massimi nous fait revivre les quatre jours qui précédèrent l’incendie du Reichstag. Il nous restitue avec minutie cette marche vers l’abime. On y rencontre la fine fleur du parti nazi, Göring, Himmler et les autres. Il s’agit d’un vrai polar avec un suspens qui monte inexorablement en puissance. Il nous rappelle également de manière passionnante la fin d’une république et ce moment qui va permettre à Hitler de ne plus être le chancelier de l’Allemagne, mais le Führer du Reich.

QUELQUES RÉSERVES

Les auteurs de l’incendie du Reichstag sont-ils les nazis ? Si, après la guerre, ils furent unanimement accusés, depuis les années soixante, les avis ont changé. L’affaire reste mystérieuse. Cet ouvrage s’appuyant sur nombre de faits réels accuse clairement les nazis, ce qui choquera certains puristes.

ENCORE UN MOT...

Un polar historique de la meilleure veine.

L'AUTEUR

Fabiano Massimi est né à Modène en 1977. Diplômé de philosophie, il travaille à la bibliothèque Delfini de Modène, et intervient comme consultant pour les plus grandes maisons d’édition italiennes. On dit de lui que c’est le digne successeur de l’écrivain britannique Philippe Kerr! Il a déjà publié L’Ange de Munich, son premier roman, qui a été présenté par Culture Tops dans la rubrique livre audio

En outre, mentionnons queL’Ange de Munichest aussi publié en format Poche.

LE LECTEUR

Nicolas Matthis est un comédien belge formé au conservatoire royal de Mons. Il s’est spécialisé dans le doublage de films, de séries, d’animations.