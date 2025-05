TECHNOLOGIE

Les défis du calcul haute performance menacent l’innovation aux États-Unis

Longtemps réservée aux grands laboratoires scientifiques, elle s’impose désormais comme un levier essentiel de recherche, de compétitivité industrielle et de sécurité nationale. Face aux besoins croissants en intelligence artificielle et en modélisation complexe, le HPC entre dans une nouvelle ère, marquée par des défis techniques, énergétiques… et géopolitiques. Alors que la Chine, l’Europe ou le Japon avancent vite, les États-Unis doivent définir une stratégie claire pour rester dans la course.