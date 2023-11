"Les contrées salées" : Une épopée jeunesse mi conte mi western dans une Amérique ensorcelée

Ed. Rue de Sèvre

Date de publication : septembre 2022

238 p.

18 €

THÈME

La Première guerre mondiale s’achève. Vonceil, dix ans, ou peut-être douze, rêve de voyage et d’aventure et voit son frère rentrer du front. Il a changé. Finis les jeux d’enfants à la rivière et le temps passé ensemble. La guerre a éteint sa légèreté. A moins que ce ne soit cette femme qu’il épouse.

Soudain l’histoire prend un tournant fantastique quand débarque à la ferme cette femme vêtue de blanc, si chic dans une contrée si fade. Une amoureuse européenne. Et puisque son soldat en aime une autre, l’eau du puit sera désormais salée !

Vonceil s’embarque dans une aventure magique pour sauver la ferme et son frère, et nous embarque avec elle.

Cette BD est classée « young adult ».

POINTS FORTS

Un vrai roman d’aventure. J’ai eu envie de savoir la suite et de tourner les pages.

L’univers décalé et magique. Si vous aimez les sorcières et les créatures des films de Miyazaki, le livre pourrait vous plaire !

QUELQUES RÉSERVES

Les réserves tiennent aux genres du conte et de l’aventure. On est dans l’action. Il m’a manqué pour ma part un peu plus d’émotion.

ENCORE UN MOT...

J’ai fait un agréable voyage au côté de Vonceil, dans sa quête de la sorcière de sel. Je me suis doucement évadée dans l’univers des contrées salées, plein de sorcellerie et de mystère. Le livre fermé il ne m’en reste cependant qu’un souvenir diffus, comme d’un rêve dont je ne sais pas s’il a été réel. Peut-être parce que les péripéties se succèdent mais que les personnages, elles, restent figées. C’est un voyage comme dans un bon vieux western en somme, qui parle d’aventures. Dans une version plus féministe cependant.

Dans le même esprit je recommande l’excellent Lightfall, de Tim Probert.

UNE ILLUSTRATION





L'AUTEUR