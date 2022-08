"Les civilisations sont mortelles" (Paul Valéry) : L'Occident aussi !

L'Occident a perdu des batailles et va peut-être perdre la guerre. Et il a trouvé le moyen le plus sûr pour la perdre : ne pas la mener !

On fait la guerre à l'Occident. Mais lui ne veut faire la guerre à personne. Des hommes meurent par milliers pour lui en Ukraine. Il les arme et ainsi fait la guerre par procuration. L'Occident est fatigué. Il se plaint qu'on ne trouve plus de moutarde dans les supermarchés. Il récrimine contre les hausses de l'essence. En renvoyant dos à dos Ukrainiens et Russes, il se lamente devant les étalages des supermarchés.

Une autre guerre (appelons la civile) est pourtant déjà présente sur son territoire. Ici on lynche, là on égorge, là encore on viole. L'Occident désapprouve et délègue le soin de le protéger à une police municipale désarmée.