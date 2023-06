Les cahiers Ukrainiens, Journal d’une invasion, un récit témoignage : un journal tranchant comme une lame

Dans ce récit singulier, l'auteur et illustrateur Igor Tuveri, d'origine italienne, restitue par les mots et par l'image l'absurdité du quotidien, la surprise et l’angoisse d'Ukrainiens dont il recueille les témoignages par téléphone.

En bandes dessinées, et presqu'en bande son, il met en scène ces récits loin du front, sur les chemins de l'exil, sous les bombes, après la violence des soldats russes - à Marioupol, Boutcha, Zaporijjia… dans les rues et devant les corps martyrisés, dans l'intimité des foyers ou des tourelles de chars.

Ce Journal se décline par jours après l'invasion, par lieux et par témoignages, en courte ou plus longues tranches de vies « sous angoisse », par séquences de 3-4 pages. Il donne aussi la parole aux forces russes, parole volée au cours des combats, le témoignages de soldats également bourreaux piégés par leurs "tchats".

A noter dans ces pages l'évocation des difficiles relations avec la Russie, revenant notamment sur l'Holomodor – famine organisée par l'Union Soviétique dans les années 1930 pour exterminer les nationalistes ukrainiens ou déclarés comme tels –, la collaboration avec l'Allemagne Nazie sous l'impulsion Stephan Bandera, et plus près de nous, l'invasion de la Tchétchénie. Cette dernière fut les prémices à l'invasion de la Crimée et du Donbass, qui font également l'objet de plusieurs chapitres, alternant pages de textes et de dessins, points de vue Russe (La triste histoire d'un soldat qui ne voulait pas comprendre) et Ukrainien.