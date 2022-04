"Les apparitions" de Jean-Jacques Schuhl : un ovni littéraire...

- « Votre cerveau avait perdu le contrôle et aussi le contact avec la réalité.

- J’avais plutôt l’impression qu’il était en contact avec une autre réalité, plus proche de l’univers des formes, et moi dedans, victime et témoin, dans un monde d’horreurs qui m’étaient présentées, mais par qui ?

- Vous pouvez me les décrire un peu plus ?

- C’était muet, hormis avec des voix détimbrées, quelques rares mots pour un appel au secours, une interpellation, un ordre. Et sans couleur, hormis pour le liquide, dans les verres, le rouge. Et sans couleur, aussitôt suivi du blanc des draps.

- C’est une hypoxie, liée aussi à votre peur … vous étiez dans les parages de la mort ». (page 76)