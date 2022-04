"Les abeilles grises" d'Andreï Kourkov : un apiculteur ukrainien et ses abeilles se sauvent mutuellement de la guerre. Tendresse, poésie, humour… un superbe conte

Sur la ligne de front entre la République populaire du Donetsk et l’Ukraine, seuls, deux habitants sont restés dans leur village. Ils survivent comme ils peuvent depuis trois ans dans cette zone grise sans électricité, sans eau, au son des canonnades. Ennemis d’enfance, ils acceptent tout de même de se parler et de s’entraider. Sergueï, l’apiculteur, se sent responsable de ses abeilles en hivernage dans sa grange. Abandonné par sa femme et sa fille, il ne vit que pour elles. Il proposait d’ailleurs à des clients de passage, avant la guerre, des siestes apaisantes sur ses ruches ! Inquiet de cet hiver interminable et dangereux pour ses abeilles, il décide de partir en Crimée pour retrouver un certain Athem, un Tatar, rencontré autrefois lors d’un congrès d’apiculteurs dans cette région. Après une étape idyllique grâce à Galia, il découvre avec bonheur la Crimée, un « lieu de douceur au goût de miel », un paradis pour ses abeilles et donc pour lui aussi. Cependant la présence menaçante et la surveillance permanente de l’occupant russe lui rappellent qu’il est considéré comme un étranger … Il retournera chez lui après avoir abandonné quelques « abeilles grises ».