"Les 20 plus belles cartes du monde du XVIè siècle à nos jours" : quand la cartographie reste un art vivant

L'originalité du livre réside dans le parallèle établi entre les cartographes anciens et les dessinateurs et artistes qui, de nos jours, prolongent l'art de la cartographie. Un dialogue s'établit donc entre cartes anciennes et cartes contemporaines. Les reproductions concernent à la fois la représentation du monde ou celle du ciel (et la surface de la lune) et des projections imaginaires surprenantes.

Certaines cartes sont célèbres, d'autres peu souvent montrées. Chacune est accompagnée au verso d'un court texte qui dévoile les détails qui l'ont façonnée et la vision de son auteur.

En feuilletant les pages, on rencontre 4 cartographes du XVIè, 1 du XVIIè, 4 du XIXè, 4 du XXè et 8 du XXIè ; on comprend que la sélection a dû être difficile...

Le premier cité est Oronce Fine, astronome mathématicien français (titulaire de la première chaire de mathématiques au Collège de France en 1531) ; sa carte du monde "intégral" est datée entre 1534 et 1536.

De l'Atlas universel et classique de géographie ancienne est extrait la planisphère céleste due à Claude-Joseph Drioux et Charles Leroy, datant de 1886.

Et la carte suivante, surprise, date de 2023 : la Grande rade de la Loire composée par Marine Le Breton qui a imaginé sa propre graphie...

On aurait envie de tous les citer... mieux vaut vous laisser le plaisir de les découvrir !