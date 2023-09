Le Texas a échappé de justesse à un mega black-out et voilà les leçons qu’on peut en tirer sur l’usage des énergies renouvelables

Des tours de transmission au sein de la centrale électrique de CenterPoint Energy, en juin 2022, à Houston, au Texas.

Atlantico : Alors que le Texas souffre d'une pénurie en matière d'énergie solaire et éolienne, l’État est à deux doigts de subir des pannes d’électricité répétées et s’est vu forcé de demander aux entreprises de réduire leur consommation d’énergie. Comment le Texas en est arrivé la ?

Damien Ernst : Pour comprendre la situation, il est essentiel de se pencher sur le contexte texan. Cet État connaît une des plus fortes croissances démographiques des États-Unis et bénéficie d'une économie florissante qui a attiré de nombreuses entreprises. En réponse à cette demande énergétique considérable, principalement due à l'usage généralisé de la climatisation, le Texas a investi massivement dans divers moyens de production d'énergie. Cependant, il n'a pas réussi à développer suffisamment son réseau électrique pour connecter efficacement ses parcs éoliens et centrales au gaz aux centres de consommation.

Il convient également de noter que le Texas a misé de manière significative sur l'énergie éolienne et solaire. Les panneaux photovoltaïques produisent de l'électricité de manière efficace pendant la journée, mais lorsque le soleil se couche, la demande d'électricité, principalement due à la climatisation, demeure élevée, alors que la production solaire fonctionne plus. Dans ces conditions, les centrales à gaz doivent être activées. De plus, en raison des capacités limitées du réseau électrique, il est parfois nécessaire d'interrompre la production éolienne, même en présence de vents forts. Pour rajouter une couche au problème, les températures élevées provoquent la dilatation des lignes électriques, ce qui nécessite une réduction de la charge électrique, créant ainsi des complications supplémentaires.

Peut-on considérer cela comme une preuve supplémentaire que les énergies renouvelables ne sont pas suffisantes pour garantir une production électrique adéquate ?

Le problème principal réside dans la croissance rapide des énergies renouvelables sans le développement correspondant du réseau électrique. Au Texas, la construction de centrales à gaz est largement encouragée en raison de son coût abordable. Cependant, l'intégration insuffisante des énergies renouvelables dans le réseau électrique existant crée une situation problématique.

Quelles leçons devrions-nous tirer de cette situation ?

La situation au Texas souligne l'importance de plusieurs enseignements cruciaux. Tout d'abord, le problème majeur réside dans la forte demande générée par l'utilisation généralisée de la climatisation, créant ainsi des pics de consommation.

En Europe, si l'usage de la climatisation se généralisait de la même manière qu'au Texas, nous pourrions également être confrontés à d'importants pics de demande électrique en été, alors que notre infrastructure électrique est habituellement conçue pour gérer des pics en hiver. Avec le réchauffement climatique, les situations de stress sur le réseau pourraient se produire tout au long de l'année. Par ailleurs, à l'instar de l'Europe, le Texas a sous-estimé la nécessité d'investir dans des capacités électriques proches des zones de consommation, au lieu de compter principalement sur les énergies renouvelables pour résoudre ces problèmes.

Faut-il y voir un signe avant-coureur de ce qui attend les Américains et les Européens ?

Ce qui devrait susciter notre inquiétude, c'est surtout la croissance rapide de la demande en électricité. Au Texas, cela est dû à une forte croissance économique et à l'abordabilité de l'énergie. En Europe, c’est le cas à cause des véhicule électriques et potentiellement à cause d’une installation croissante de climatiseurs. Le déploiement rapide des sources d'énergie renouvelable ne résout pas nécessairement les problèmes si le réseau électrique n'est pas mis à niveau en parallèle. Le risque de se retrouver dans une situation similaire est donc réel, ce qui souligne l'urgence d'investir dès maintenant dans des infrastructures électriques capables de suivre la croissance de la demande des ménages et des entreprises.