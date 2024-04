"Le Temps des loups" : un ouvrage majeur pour comprendre la genèse de l’Allemagne contemporaine

Le temps des loups met brillamment en scène le relèvement de l’Allemagne. Enrichi de photos et de références puisées dans la presse, la littérature ou le cinéma d’époque, le texte, dense, dresse un portrait saisissant de l’Allemagne de l’après-guerre. Sous la plume rigoureuse de Jähner, émergent les fondements de la société allemande contemporaine, un mélange d’ancien et de moderne. On peut citer le respect de la discipline, si ancré dans la culture prussienne ; l’économie sociale de marché, un avatar du marché noir ; la main d’œuvre agile venue de l’est du pays ; l’attrait pour la culture ; le rejet du militarisme ; l’adhésion au modèle américain et surtout la Guerre froide qui redonne sa puissance au pays.

Ce formidable rétablissement d’un peuple qui émerge à toute allure de l’heure zéro (un concept mythique car la guerre était loin d’avoir éreinté la puissance économique allemande) a aussi ses zones d’ombre, parfaitement dessinées par Jähner. L’absence de repentance pour les crimes commis en son nom par les nazis (“le son du refoulement” comme le baptise l’auteur) et un “refus obstiné de se confronter à ce qui s’était réellement passé” (il faudra attendre les procès d’Auschwitz en 1963 pour la Shoah). La conclusion de Jähner est plutôt pessimiste : les Allemands se seraient défaits d’une mentalité, qui a fait émerger le nazisme, au prix d’un rejet “avec arrogance, de l’idée de culpabilité collective”. Le miracle économique, enfant de la Guerre froide, est bien à la base du rétablissement allemand. Mais, convient l’auteur, la capacité réelle de la démocratie allemande à se confronter à une vraie crise existentielle n’a pas encore été testée.