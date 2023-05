"Le Tailleur", Cem Karci : une pierre précieuse aux multiples facettes

Les personnages représentés par Peyami et Dimitri sont comme le yin et le yang ou les 2 faces de Janus ; au comportement de Peyami, tout en retenue, en sobriété, jusqu’à en paraître parfois même étriqué (strict, les mains toujours dans les poches de ses costumes croisés , ébauche de sourire timide aux lèvres) s’oppose celui de Dimitri, imprévisible dans ses réactions et exubérant au possible ( frasques multiples s’accompagnant de fortes colères voire même de violence physique à la moindre contrariété).

Je ne vous en dirai pas plus ; la découverte de cette histoire tout à fait étonnante et qui ne cesse de nous surprendre est précisément le sel de la série qu’on ne peut sentir qu’en la goûtant. Ultime pirouette : on attend la résolution de tous les mystères qui jalonnent telles des pierres blanches le cheminement de cette 1ère saison ; au bout du compte on ne les connaîtra pas, les auteurs ne nous dévoilant ceux-ci qu’au compte-goutte, laissant ainsi planer le mystère pour les saisons suivantes ; on nous dit celles-ci déjà tournées … on les attend avec impatience !