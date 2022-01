Le sondage qui emmerde Macron…

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Il y a 48 heures, la cote de confiance du président de la République accusait dans un sondage une baisse de trois points. Ce n’était certes qu’un sondage mais hier un nouveau sondage est venu confirmer et aggraver le premier.

D’après l’institut Elabe, Macron perd 4 points. Et c’est le détail qui est le plus parlant. Ils sont 53% à désapprouver son propos « je vais emmerder les non vaccinés ». Et seulement 35% à les approuver.

Nous ne reprocherons pas au chef de l’Etat d’utiliser un langage familier, aussi vulgaire soit-il. Nous ne lui en voudrons pas non plus de s’en prendre aux antivax : ils constituent un danger public. Ce qui est en cause, et qui le fait chuter dans les sondages, c’est son arrogance !

Les Français n’ont pas la mémoire courte. Ils se souviennent de ce qui a précédé son « j’ai envie de les emmerder ». Citons de mémoire au risque d’en oublier quelques-uns. « Les fainéants ». « Ceux qui ne sont rien ». « Les Gaulois réfractaires ». « Il n’y a qu’à traverser la rue pour trouver du boulot ».

Et aussi « je leur ai mis bien profond ». Ça c’était en privé. Mais ça s’est su. Il est par ailleurs de notoriété publique que Macron traite mal et souvent très familièrement ses ministres. C’est normal : ils sont payés pour ça. Mais le chef de l’Etat a grandement tort de parler aux Français comme il parle à ses ministres.