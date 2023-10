Le soleil a-t-il un rôle dans le réchauffement climatique ? Non, et voilà pourquoi…

Cette image de la NASA publiée le 21 juin 2017 montre la Terre, la lune et le soleil à 17:05:40 UTC pendant l'éclipse.

Carole Deniel est responsable des programmes de composition atmosphérique et Climat, Centre national d'études spatiales (CNES).

Atlantico : Une nouvelle étude internationale publiée dans la revue scientifique Research in Astronomy and Astrophysics suggère que le GIEC pourrait avoir considérablement sous-estimé le rôle du soleil dans le réchauffement climatique. Selon les chercheurs qui y ont participé, le changement de l'activité solaire n'a pas été pris en compte correctement. Qu'en est-il vraiment ?

Carole Deniel : L’activité solaire a toujours été considérée comme une hypothèse de travail par le GIEC. Elle a été écartée progressivement, au fur et à mesure, de la compréhension du système Terre. Le soleil est une étoile qui évolue et les scientifiques prennent en compte ce paramètre. Cela ne permet pas cependant d’expliquer le réchauffement climatique.

Le soleil a des cycles d’évolution sur des milliers d’années. C’est une étoile qui brûle, qui tourne, qui a une activité en propre. Nous avons vu une hausse de la température du soleil, mais il n’y a pas de tendance dans un sens ou dans l’autre. Le soleil ne se réchauffe pas. En revanche, on parle bien du réchauffement climatique de la planète Terre. Car les scientifiques observent une augmentation constante de la température de la Terre. Un réchauffement qui n’est pas dû à une éventuelle hausse de la température du soleil.

Quel rôle joue le soleil dans le climat de la Terre ? Quel impact a-t-il ?

Le soleil est notre étoile à qui la Terre doit 99,99 % de l'énergie qu'elle reçoit. Toute la chaleur qu'on a sur la Terre, c’est grâce au soleil. La Terre est un caillou inerte, qui ne produit pas de chaleur. Tout vient du soleil.

En revanche, si on n'avait pas d'atmosphère, la majorité de cette énergie repartirait vers l'espace. Ce qui fait que la température terrestre est acceptable et permet le développement de la vie, c'est l'atmosphère qui temporise l'énergie reçue du soleil appelée « effet de serre ». Ce sont ces gaz qui retiennent la chaleur que le soleil nous envoie et c'est cela qui a créé les conditions propices au développement de la vie. Ce n'est pas le cas des autres planètes du système solaire par exemple.

Que sait-on du soleil exactement ? Que nous reste-il à découvrir de cet astre incroyable ?

Les scientifiques regardent le nombre de taches solaires, le champ magnétique du soleil… Nous observons de nombreux paramètres du soleil qui permettront de comprendre son évolution et ses cycles. Cela est très important pour mieux modéliser ce qu'il se passe à l'intérieur du soleil. Il s'agit d'une autre spécialité, de nos amis les astronomes, qui développent des programmes de suivi de ces paramètres solaires. Nous avons des données très documentées, mais nous avons encore beaucoup de choses à apprendre sur le soleil. Il faut savoir que c'est un astre qui a sa propre physique. Nous savons beaucoup de choses, mais nous n'avons jamais été dessus comme vous le savez et nous n'irons probablement jamais. Nous regardons donc à distance.