"Le salon vert, à l'Elysée au coeur du pouvoir" : anecdotes, confidences, histoire... Le bon mélange pour une lecture plaisante

A l'Elysée, au premier étage, le Salon vert jouxte le bureau du Président et communique directement avec lui. L'emplacement stratégique de cette pièce méconnue du grand public, lui a valu, au fil de l'histoire, d'accueillir un grand nombre de personnalités et d'être le siège de multiples actions décisives pour l'Etat. C'est l'histoire de ce salon que relatent les auteurs, nous faisant entrer dans le Saint des Saints du palais présidentiel, rappelant les moments politiques importants (engagements des troupes françaises, politiques de lutte contre le terrorisme, règlement des crises sociales, décisions économiques et internationales, etc), essentiellement sous les présidences du général de Gaulle et de ses successeurs jusqu'à celle d'aujourd'hui. Voilà donc un salon (dont la couleur vert tilleul a été choisie par l'impératrice Eugénie) qui a vu passer tant de beau monde qu'il méritait bien un livre pour lui tout seul...