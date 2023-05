"Le Rire ou la vie. Anthologie de l’humour résistant 1940 -1945" de Alya Aglan : Rire du pire : quand la résistance fait feu de tout bois. Un précieux recueil, composé de documents rares

Le rire ou la vie recèle d’innombrables pépites, que Alya Aglan, forte de sa compétence sur sa période de prédilection, a dénichées pour nous et notre plus grande joie. Comment ne pas être impressionné en effet par cette variété de formes (dessins, textes publiés en tracts, articles) et de provenances (d’un extrait de La Revue des Bretons des Forces Françaises Libres à cet autocollant caricaturant Hitler et parachuté dans le Lot !) mises en avant tout au long de l’ouvrage ? Il en va de même s’agissant des provenances : depuis la métropole, d’Outre-Manche, du bout du monde et jusqu’à Ravensbrück, la Résistance française fit précocement et intensément feu de tout bois !

De plus, l'auteure a délibérément choisi de ne pas suivre dans l’organisation de son propos la pente - à vrai dire parfois un peu facile - du déroulé chronologique, qui sert de viatique à de nombreux historiens. Certes, les aficionados retrouveront des chapitres consacrés à des moments-charnières de l’Occupation ; de plus, étant donné les cibles de ce “comique résistant“ (exposées plus haut), on discerne parfaitement en creux une histoire de la Révolution nationale, de l’Occupation et de la collaboration dans leur essor, leur apogée et leur chute.

Ces aspects se combinent ici avec une approche qui met parfaitement en valeur l’efflorescence du discours comique résistant, en consacrant la plupart des chapitres à ses types de supports. C’est là que l’on mesure toute la richesse du matériau que Alya Aglan nous propose : caricatures et chansons satiriques bien sûr, mais aussi graffitis, poèmes à double sens, faux documents administratifs, faire-part souvent désopilants, papillons et tracts clandestins… L’inventivité des résistants est, à l’inverse de leurs moyens matériels, sans limite !