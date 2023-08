"Le poids des secrets" de Aki Shimazaki

Yukio et Yukiko étaient deux amis inséparables dans les premières années de leur enfance à Tokyo. Ils se retrouvent voisins quelques années plus tard à Nagasaki. Sans nécessairement se reconnaître, ils se lient à nouveau d'une forte amitié. Nous sommes au cœur du Japon combattant à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Les désastres d'Hiroshima et de Nagasaki provoqués par la bombe atomique ne sont pas loin. Mais quel destin étrange lie ces deux enfants, aux noms si proches, redevenus voisins par le hasard… ou la nécessité ? Survivants de la bombe, ils sont la racine de ce cycle romanesque. Cinq regards vont explorer autant que raconter leur passé, leur présent et leur avenir, à travers 5 récits toujours écrits à la première personne du singulier, qui mettront en scène l'un, l'autre, leurs parents, enfants et petits enfants, et dévoiler bien des coïncidences et des secrets.