"Le palais Mawal" de Dominique Eddé

THÈME

Au centre de Beyrouth, le Palais Mawal est la demeure ancestrale d’une famille patricienne de la communauté chrétienne maronite. Autrefois riche et influente, cette famille est ruinée, ayant refusé de faire évader ses capitaux à l’étranger comme beaucoup de prédateurs du pays, mais au contraire conservant ses avoirs dans les banques locales aujourd’hui en faillite. Elle arrive toutefois à conserver un semblant de standing, avec trois employés de maison peu payés au service de Léonora, la femme de Salim Mawal.

Léonora est italienne et a été religieuse pendant sept ans, avant de renoncer à ses vœux pour épouser en 1973, soit juste avant le début de la guerre civile, Salim, fils de cette famille encore prospère à cette époque, en dépit de l’opposition des parents.

Le roman, rédigé au présent, raconte l’histoire de ce mariage pour le moins chaotique qui se confond avec celle du Liban. Si un fils naît assez vite, Léonora va connaître un amour passionné avec un cinéaste turc, amour qui durera jusqu’à la mort de celui-ci. Pour autant elle ne quittera jamais vraiment son mari qui l’aime toujours et à présent qu’ils sont tous deux âgés et malades (elle devient aveugle) leur couple paraît encore solide même si Salim n’habite plus au palais mais à l’hôtel…

Il s’agit donc d’un récit crépusculaire dans lequel la vie des personnages se confond avec le déclin inéluctable du pays dont le point d’orgue sera le 4 août 2020, date de l’explosion du port de Beyrouth. Déclin également du Palais Mawal qui comme la Maison Usher se délabre de plus en plus et dont la démolition semble inéluctable comme celle de nombre d’édifices anciens de la capitale.