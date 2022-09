« Le monde vivant » de Bruno David et Guillaume Lecointre : un voyage dans le « vivant » plein de surprises

L'ouvrage « Le monde vivant » de Bruno David et Guillaume Lecointre a été publié aux éditions Grasset.

« Le monde vivant »

De Bruno David et Guillaume Lecointre

avec le Muséum national d'histoire naturelle et France Culture

Grasset

Juin 2022

342 pages

22 €

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

Le monde vivant est là, présent partout, bien souvent méconnu dans sa nature, son histoire naturelle et son histoire culturelle. Deux enseignants chercheurs, passionnés d'histoire naturelle, de biologie, de paléontologie et dotés d'un beau brin d'humour, ont écrit un peu plus de 100 petites chroniques sur les surprises que nous réserve le monde vivant : animaux, insectes, microbes, plantes et autres minerais, d'origine terrestre ou extra terrestre.Diffusées sur France Culture en 2020 et 2021, ces petites chroniques étranges ont été mises en forme et remises en mots pour constituer ce livre très instructif !

POINTS FORTS

Il est peu de sujets de ces chroniques que nous ne connaissions pas : la puce, le moustique, la tarentule, le cacao, la loutre… Il en est d'autres plus étranges : le blob, le trilobite, le bug, le micraster, les virus à couronne ou l'ascidie … Mais à moins d'être zoologue, biologiste ou paléontologue, il y a peu de chance que vous en connaissiez l'origine, les modes de vie, les conséquences de leur présence dans nos vies, dans les paysages, dans nos cultures…Ces brèves chroniques (entre 2 et 3 pages chacune) apportent des réponses inattendues et amusantes.

L'écriture est simple et très accessible, l'humour toujours présent.

QUELQUES RÉSERVES

Pas ou peu de réserves si ce n'est la brièveté de ces chroniques qui peuvent un peu laisser sur sa faim, et l'indispensable "chute" qui revient toutes les trois pages. Mais convenons que c'est aussi ce qui fait l'attrait de ce livre.

ENCORE UN MOT...

Voici un cocktail très riche en ingrédients, riche en saveurs diverses et en découvertes étonnantes. Très facile à lire, c'est un livre pour curieux zappeur, qui aime parcourir le monde vivant en grandes enjambées, explorations microscopiques, plongées dans le temps, l'espace et les cultures. Cela peut paraître évident, mais sous les regards taquins de Bruno David et Guillaume Lecointre, il est vraiment frappant et amusant de constater combien le monde vivant a imprégné nos cultures, offert des trésors et des mythes, subit aussi la loi de l'espèce dominante et (presque) la plus invasive qui soit : l'homme - dont il est aussi un peu question dans ces pages !

UNE PHRASE

"Originaire de l'Asie tropicale, la blatte est sensible au froid. C'est pourquoi elle cherche à entrer dans les maisons. Voire dans les ordinateurs. Dans les années 1940 à 1960, les premiers ordinateurs très volumineux dégageaient une chaleur considérable. Les cafards (bugs, en anglais), s'y installaient bien au chaud et perturbaient la bonne marche des systèmes. Il y a un bug signifiait alors vraiment : "il y a un cafard". P 96

"Qu'il s'agisse des fables d'Esope comme de La Fontaine, d'Alphonse Daudet ou même des aventures de Pinocchio, l'âne est le plus souvent un lourdaud. S'il ne fait pas le pitre comme l'âne de Shrek, il est déprécié.

Injuste, car notre âne fut un supplétif de la science, protagoniste d'une querelle entre deux géants de l'histoire naturelle du 18ème siècle, Linné et Buffon." P 219

"La recette du granite réunit trois ingrédients principaux : du quartz, des micas et des feldspaths. Vous pouvez y ajouter une pincée d'amphiboles et de pyroxènes, plus quelques grenats si vous en avez. Tous ces types minéralogiques sont à ranger dans la famille des silicates, notre granite est donc une roche silicatée. Ensuite, c'est un peu comme pour un cake. Vous mélangez bien le tout et chauffez à l'intérieur de la croûte terrestre, voire plus profond dans le manteau supérieur. Selon la pression ambiante, vous pouvez obtenir un magma homogène vers 800 ou 900 °C. Il ne reste plus qu'à laisser refroidir doucement de manière à laisser le temps pour la formation de cristaux […]" P 291

[…]" vous savezque vous vivez avec les bactéries de votre tube digestif ou celles de votre flore cutanée. Mais saviezvous que vous portiez en permanence des animaux ? En l'occurrence des démodex. Sous ce nom de démodex sont regroupées 65 espèces d'acariens qui vivent dans la peau, à proximité ou dans les follicules pileux, poils et cheveux de nombreux mammifères. Ils font partie des plus petits arthropodes existants. Deux espèces ont élu domicile chez les humains." P 320

L'AUTEUR

Bruno David est président du Muséum National d'Histoire Naturelle. Chercheur au CNRS, il est paléontologue et biologiste, auteur de la chronique quotidienne "Le monde vivant" sur France Culture. Il est l'auteur de "A l'aube de la 6eme extinction", paru en 2021.

Sur notre site, vous pouvez lire aussi le Manifeste du Museum sur les migrations, ouvrage collectif sous la direction de Bruno David, que notre chroniqueuse Françoise Thibaut a jugé : “rare, intelligent, vraiment original”.

Guillaume Lecointre est zoologiste, enseignant chercheur et professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Il a animé pendant 10 ans la rubrique scientifique de Charlie Hebdo, aujourd'hui celle du magazine trimestriel d'histoire naturelle Espèces.