Le monde entier reste perplexe face aux événements en Russie, les propagandistes du Kremlin aussi…

Vladimir Poutine, président de la Russie.

Atlantico : Le soulèvement de Wagner a été qualifié de "cauchemar publicitaire" pour la Russie. Comment la propagande russe tente-t-elle de contrôler la narration autour de cet événement ? Quels sont les principaux messages diffusés par les propagandistes russes ?

Viatcheslav Avioutskii : La propagande russe tente de se rétablir. Comme toutes les propagandes du monde, elle recourt aux mensonges, ce qui constitue une forme d'oppression. Pendant le conflit, Poutine est resté pratiquement dans l'ombre, ne faisant qu'une seule apparition samedi matin, puis disparaissant jusqu'à ce qu'il réapparaisse lundi. Dans l'ensemble, cela dénote un véritable désordre. Alors, quels sont les messages qu'ils cherchent à véhiculer maintenant ? Fondamentalement, ils cherchent à se rattraper. Ce qui est très intéressant, après le premier passage, au moins le samedi, c'est que Poutine a fait trois apparitions télévisées, mais chaque fois avec des messages très brefs. Ces messages ne contiennent pas beaucoup de contenu, si ce n'est qu'il s'adresse aux forces armées et à la société pour leur dire que nous avons réussi à éviter la guerre civile. En résumé, c'est le message que Poutine souhaite nous faire passer.

Mme Simonyan, qui fut un temps l'une des plus ferventes partisanes de M. Prigojine au sein de l'élite russe, a expliqué après deux jours de silence total qu'elle était partie en croisière sur la Volga pour tourner un documentaire culturel sur les églises orthodoxes séculaires, ignorant totalement que l'État était sur le point de s'effondrer. Qu'est-ce que sa présentation des choses nous apprend de la situation ?

Cette explication est difficile à croire étant donné qu'elle figure dans le Top 5 des propagandistes. En tant que telle, on pourrait s'attendre à ce qu'elle soit disponible 24 heures sur 24, partout dans le monde, et qu'elle ne s'isole pas ni ne coupe les liens. Étant donné l'ampleur des événements qui ont bouleversé toute la société russe, il est impossible pour quelqu'un de son statut d'éviter de commenter un tel événement. Il est donc probable qu'elle mente délibérément. Il est également possible que, soit elle a été complètement prise par surprise et n'a pas pu formuler un message adéquat, soit elle a choisi de temporiser en attendant de voir qui allait gagner à Moscou. Les images de désarroi et de désordre total à Moscou ont montré la vulnérabilité de la capitale face à cette crise. Les seules forces présentes semblaient être la police et quelques cadets de certaines écoles militaires sans expérience de combat, ce qui témoigne du chaos et de la panique. On rapporte qu'une enquête a été demandée lors d'une réunion de la Douma pour rendre publics les noms de ceux qui ont fui Moscou pendant la crise. Parmi les personnes qui ont quitté la ville, on dit qu'il y avait plusieurs oligarques, dont un ministre, ainsi qu'un certain nombre d'autres hauts responsables qui ont utilisé leur jet privé. Il y a également des soupçons selon lesquels Poutine lui-même aurait quitté Moscou, car son avion habituel a été repéré en direction de sa résidence à Valdaï. En fin de compte, c'est grâce à la passivité de la société russe et à son manque d'intérêt pour la politique qu'une guerre civile a été évitée. La population russe n'a pas rallié la cause très populiste de Wagner, qui aurait pu exploiter des sujets très sensibles et potentiellement explosifs.

A quel point les propagandistes ont-ils été ébranlés par les évènements de ce week-end ?

La crédibilité du pouvoir russe a été sérieusement ébranlée par les événements de ce week-end. En particulier, sa capacité à protéger le territoire national a été remise en question. Il est important de rappeler que la guerre en Ukraine a été justifiée par un slogan mensonger, celui de sanctuariser le territoire russe contre une prétendue menace extérieure venant de l'Ukraine, présentée comme le bras armé de l'Occident. Cette situation a été largement constatée à l'étranger, peut-être plus qu'en Russie, où les perceptions peuvent différer. À l'intérieur même de la Russie, il est clair que Poutine et son équipe n'ont pas été en mesure de prévoir l'émergence de la menace représentée par Wagner et Prigogine, ni de prendre les mesures nécessaires pour empêcher cette marche vers Moscou. Lorsque cette marche a finalement été relancée, il était évident que les moyens de protection à disposition étaient insuffisants, avec des hélicoptères abattus. Malgré une concentration militaire importante en Ukraine et dans les territoires voisins, Moscou s'est retrouvé totalement démuni de moyens de défense élémentaires.

Les médias russes ont été accusés de censurer ou de déformer les informations concernant le soulèvement de Wagner. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets de cette manipulation de l'information et de la manière dont elle influence la perception du public russe ?

Un exemple concret de cette manipulation de l'information concerne Loukachenko. Il est connu pour être un habile manipulateur, mélangeant une partie de vérité avec des mensonges. Il se présente comme un sauveur de la Russie, mais en réalité, ses relations avec Poutine montrent qu'il n'a pu avoir aucun rôle actif dans les négociations. Son seul rôle consiste à suivre les ordres de Moscou et à accueillir la présence du groupe Wagner sur son territoire. Cependant, dans les médias, il s’est présenté comme un acteur politique majeur, impliqué directement dans la politique russe. Par exemple, dans une récente interview, il prétend avoir parlé directement avec Prigogine, ce qui n’est pas tout à fait crédible car il n’avait aucune relation avec Wagner selon les informations dont nous disposons. Il avait plutôt une relation hostile avec Prigojine car en 2020 il a fait arrêter en Biélorussie un groupe d’anciens de Wagner qui est venu à Minsk pour faire une escale. A l’époque, Loukachenko a justifié cette arrestation par une tentative de coup d’Etat contre lui.

En réalité, c'est Alexeï Dioumine, un proche de Poutine, gouverneur de la région de Toula et ancien chef de sa garde rapprochée, qui a négocié directement avec Prigogine. Cette manipulation de l'information vise à dissimuler les véritables acteurs et à créer une perception trompeuse de la situation.