Le monde arabe, les musulmans et le droit des minorités, ici… et là-bas

Cette photographie montre une étoile et un croissant sur le toit de la Grande Mosquée de Paris le 13 octobre 2022.

Les minorités juives et chrétiennes ont toutes disparu à cause de la pression politique et idéologique, car l'idéologie arabo-islamique n'accepte pas d'autres cultures ou religions sur leur territoire.

Atlantico : Selon vous, quelles sont les raisons pour lesquelles il existe une obsession pour les droits des minorités dans les pays occidentaux de la part des personnes d'origine du monde arabe, alors que dans les pays du monde arabe, les minorités ont beaucoup moins de droits ?

Karim Maloum : Les minorités n'existent pas. Il n'y a pas de minorités juives ou chrétiennes en Syrie, en Irak, en Afghanistan, Algérie, Libye, en Tunisie. Elles ont toutes disparu. Donc, même si les pouvoirs publics pouvaient leur permettre de s'exprimer, en pratique, elles ont toutes disparu à cause de la pression politique et idéologique, car l'idéologie arabo-islamique n'accepte pas d'autres cultures ou religions sur leur territoire. Dans le pays que j'ai connu, l’Algérie, le pouvoir ne veut pas laisser de place pour d'autres religions ou cultures. C'est la domination de l'idéologie arabo-islamique. C'est un exemple. Pourquoi aujourd'hui, depuis les années 30 jusqu'à ce jour, on ne veut pas de l'existence d'Israël au Moyen-Orient ? Admettons que ce ne soient pas des juifs, mais des chrétiens ou des protestants. Eh bien, il n'y aurait pas de problème, car dans l'idéologie arabo-islamique, ils ne veulent pas de l'existence d'un État d'Israël, car ce sont des juifs, dans un espace qui ne leur appartient même pas. Imaginez un seul instant comment ils pourraient accorder un espace à des juifs, à des chrétiens dans leur pays. Pourquoi ? Pour trois raisons. La première, ce sont des régimes totalitaires. Donc ce sont des pays où il n'y a pas de vie démocratique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'islam est utilisé, pour réprimer les gens, pour ne pas leur permettre une liberté d'expression, car l'islam, c'est la parole de Dieu, personne ne peut la discuter. Et quand ils ont vu, dans les années 70, des mouvements démocratiques dans le monde arabe, des mouvements féministes, même les mouvements féministes en Algérie dans les années 70 étaient plus puissants que le féminisme qui existe aujourd'hui en France. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont adopté des lois de type "l'islam, religion d'État". On a utilisé un exemple, c'était en 1976. Mais avant, il n'y avait pas l'islam, religion d'État, car les mouvements démocratiques arrivaient, et pour les étouffer, on utilisait la religion. En donnant, depuis la fin des années 70, l'islam, on l'a confié aux islamistes avec l'accord des pays du Golfe pour le gérer. Et depuis qu'on a confié l'islam aux islamistes pour le gérer, tous ces pays sont devenus autoritaires, totalitaires, et surtout, la haine des juifs est omniprésente dans tous les pays musulmans. Dans leur totalité, il n'existe aucun pays qui ne tolère les juifs. La preuve, si on fait le tour de tous ces pays, combien de juifs y restent ? Là où il y a des musulmans, même en France, combien de juifs restent dans leur quartier ?

En Occident, les minorités veulent exister en tant minorité. Elles veulent même prospérer, ce qui se passe en France depuis plusieurs années, même au nom de la laïcité, car elles exploitent à fond ce concept pour exister. Et non seulement elles veulent exister, mais elles veulent aussi imposer des règles, des lois et des structures. Donc, bien sûr, elles revendiquent le droit à l'expression pour se développer, non pas dans le cadre démocratique qu'offre l'Occident, mais pour se développer. Aujourd'hui, l'islamisme se développe comme un champignon depuis une quarantaine d'années. On le voit. Les islamistes ont réussi à faire des choses. Aujourd'hui, la misogynie fait des ravages chez les jeunes de moins de 25 ans. Mais quelle est l'origine de cette misogynie ? C'est le discours religieux. C'est le discours de ces minorités. Aujourd'hui, au nom de la foi, ils occupent les médias. Ils arrivent à obtenir des subventions un peu partout. Ils ont même réussi à imposer à l'ONU une journée mondiale contre l'islamophobie. Donc, vous voyez, ces minorités ne sont pas si minoritaires. De plus en plus, elles veulent même devenir majoritaires.

Sur X l’écrivain Ferghane Azihari souligne le fait que les musulmans prospèrent dans le petit État juif (Israël) mais que les juifs ont presque disparu dans les terres d’islam. Est-il dans le vrai ?

Absolument. En Israël, les minorités peuvent s'exprimer, peuvent exister. Les minorités arabes, musulmanes, sont même dans l'armée, sont même des députés, sont des élus, sont dans la société, sont acceptées. Mais dans les sociétés musulmanes, les juifs ne sont pas acceptés. Vous ne trouverez jamais un cadre supérieur, un cadre de direction, un ministre, vous ne trouverez jamais un responsable d'un grand magasin qui est juif ou même chrétien. Vous ne le trouverez pas, car tout est fait pour que ces gens n'existent pas. C'est important que l'Occident comprenne une chose, que la démarche totalitaire, c'est une idéologie totalitaire qui est développée dans ces pays depuis très longtemps.

Au micro de France Inter, la juriste franco-paléstinienne et candidate aux élections européenne pour LFI, Rima Hassan déclare souhaiter un État binational, que se partageraient Israéliens et Palestinien. Est-ce une solution pour apporter la paix à la région ?

Si vraiment une cohabitation est possible, on aurait pu avoir des exemples dans les pays arabes, il n'y a aucun exemple de cohabitation. Il n'existe pas de cohabitation. Qu'est-ce qui se cache dans cette proposition ? La volonté de détruire l’État d’Israël, mais ce n’est pas entendable, donc on l’enjoliveavec cette idée d’État binationale qui semble plus raisonnable, mais c’est la même chose. Qu'est-ce qui est caché derrière ça ? Toujours l'antisémitisme. C'est-à-dire quoi ? On va remettre en cause la reconnaissance d'un État depuis 1948. Aujourd'hui, les islamistes et leurs alliés, veulent le faire disparaître.

Comme si demain, les Français ou les Allemands décident de faire disparaître l'Autriche ou la Belgique. Elle veut la guerre durable entre l'Israël et les Palestiniens. Parce que l’existence d’Israël, tout le monde sait que les islamistes ne l’ont jamais accepté. Mais seulement, Madame Hassan le fait avec d'autres mots, tout simplement. Mais quand vous grattez sa proposition, vous la grattez jusqu'à l'os. Elle veut la destruction d'Israël.