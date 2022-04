"Le monde après nous" de Louda Ben Salah-Cazanas : la précarité des jeunes évoquée avec autodérision dans un premier film aussi maîtrisé qu’il est bien joué… Sensible et bien écrit, marrant et mélancolique

- ET J’AIME À LA FUREUR d’ANDRÉ BONZEL - DOCUMENTAIRE.

Depuis son enfance, André Bonzel, le co-réalisateur de C’est arrivé près de chez vous collectionne les petits films : ceux qu’il tourne, ceux de ses proches, parents ou amis, et ceux qu’il récupère auprès d’amateurs inconnus. Un jour, il a eu la lumineuse idée de se raconter à travers un montage de ces petites bobines, en l’accompagnant d’un commentaire écrit et dit par lui en voix off. Cela a donné ce film, à la fois captivant et mélancolique, qui non seulement dévoile (avec pudeur) son auteur, mais nous fait revivre les années passées, avec nostalgie et tendresse. Impossible de ne pas être touché par ce drôle d’objet cinématographique qui tient du kaléidoscope (les images s’y télescopent) et du « journal intime » (le récit est conduit à la première personne). Les émotions se succèdent, tour à tour gaies ou tristes, comme dans la vie. La musique, signée Benjamin Biolay, est sensationnelle, qui accompagne avec une sensibilité rare, toutes ces émotions. C’est tellement réussi qu’on se demande pourquoi, avec le talent qu’il a, André Bonzel n’avait plus réussi à sortir de film depuis C’est arrivé près de chez vous. Il a soixante ans aujourd’hui. Après ce bouleversant Et j’aime à la fureur, sa carrière pourrait bien redémarrer. Du moins, on l’espère.

Recommandation : 4 coeurs



- I COMETE de PASCAL TAGNATI - Avec JEAN-CHRISTOPHE FOLLY, PASCAL TAGNATTI, CEDRIC APPIETTO…

C’est un film de grandes vacances qui se déroule dans un village de montagne. Et comme tel, il raconte la vie qui mêle, à ce moment de l’année, ceux qui sont restés au village et ceux qui y reviennent juste le temps de l’été. Les enfants jouent ensemble et se chamaillent, les ados traînent leur spleen, les adultes parlent d’avenir et les « anciens » commentent le temps qui passe. Ce pourrait être un film somme toute assez banal si l’action ne se déroulait pas en Corse — avec des comédiens professionnels et amateurs, qui tous parlent avec l’accent si particulier de cette île dite à juste titre « de beauté(s) » — et s’il ne rappelait pas les films de Rohmer, par sa mise en scène, faite de plans fixes; la beauté de sa photo; la simplicité apparemment spontanée de ses dialogues et aussi sa drôlerie. Aussi délicieux qu’insolite.

Recommandation : 3 coeurs

- MURINA de ANTONETA ALAMAT KUSIJANOVIĆ - Avec DANICA ČURČIĆ, CLIFF CURTIS, GRACIJA FILIPOVIĆ…

Julija, dix-sept ans, vit sur une île croate avec ses parents. Tous les matins, armée d’un harpon et vêtue d’un maillot de bain qu’elle semble ne jamais quitter, elle va pêcher la murène, en apnée, avec son père. Mais le comportement tyrannique de ce dernier lui pourrit de plus en plus la vie. Révoltée et garçon manqué, Julija rêve d’un ailleurs plus libre, plus respirable. Un jour, Javier, un riche ami de la famille débarque dans l’île pour y investir. On comprend qu’il a aimé jadis la mère de la jeune plongeuse. Mais peu importe à celle-ci. Elle espère seulement que Javier va l’aider à s’enfuir de cette île en apparence si paradisiaque, mais dont elle se sent captive, et autour de laquelle, pour oublier son quotidien étouffant, elle nage, nage, nage, jusqu’à en perdre le souffle…

Scénario, interprétation (notamment, la jeune Gracija Filipović qui, dans le rôle de Julija, embrase le film par sa beauté têtue et renfermée), mise en scène, photo… Tout est réussi dans ce récit initiatique à la fois oppressant, fluide, sensuel et d’une « solarité » peu commune. La preuve : au dernier Festival de Cannes où il avait été présenté, Murina, signé Antoneta Alamat Kusijanović (une réalisatrice croate formée à l’Université de Columbia de New York où elle réside depuis) avait raflé la Caméra d’Or qui récompense les premiers films.Troublant et splendide.

Recommandation : 4 coeurs



- L’ENFANT deMARGUERITE DE HILLERIN & FELIX DUTILLOY-LIÉGEOIS — Avec GREGORY GADEBOIS, JOÃO ARRAIS, LOÏC CORBERY…

Au milieu du XVI°siècle. A proximité d’une Lisbonne à l’orée de son déclin, Bela, un jeune homme d’extraction pauvre, adopté, enfant, par un riche couple de marchands franco-portugais, vit tranquillement son existence de jeune nanti promis à un bel avenir, jusqu’au jour où il rencontre la belle Rosa et en tombe amoureux. Tout pourrait aller pour le mieux si Rosa ne désirait pas retourner dans son pays natal, le Maroc, si sa meilleure amie, la jolie Branca, n’était pas secrètement amoureuse d’elle, si Jacques, l’ami des parents adoptifs de Bela n’était pas, assez ouvertement, l’amant du père de ce dernier, et si la rigidité morale de l’Inquisition ne restreignait pas de plus en plus la liberté de moeurs alors en vigueur. Causés par des malentendus, des ambiguïtés et des trahisons, des événements incontrôlables vont surgir, qui vont mener au désastre…

Quand le producteur Paulo Branco et leur fils Juan lui a proposé de tourner son premier long métrage, le tandem formé par Marguerite de Hillerin et Félix Dutilloy-Liégeois (auteur de quatre courts, tous récompensés) a tout de suite pensé à adapter l’Enfant trouvé, une nouvelle concise de Heinrich von Kleist sur le délitement. En l’occurrence celui d’un jeune homme, Bela, celui d’une famille (sa famille adoptive), celui d’une jeune fille (sa fiancée) et, celui d’une ville (Lisbonne, sa ville natale).

Pour un coup d’essai, c’est un coup de maître. Le film du duo est de haute volée . Non seulement son scénario est tenu, ses dialogues concis, sa photo sublime, ses cadres d’une précision époustouflante et sa distribution franco-portugaise inspirée. Mais en plus « il sonne » contemporain dans son propos et son contenu, alors que visuellement et musicalement il est d’une fidélité parfaite à l’époque dans laquelle il se déroule. On n’a sans doute pas fini d’entendre parler de ce tandem de réalisateurs qui pour son premier film a ébloui récemment le festival de Rotterdam. La (très belle) découverte de la semaine.

Recommandation : 4 coeurs

- LES SANS-DENTS dePASCAL RABATÉ - Avec YOLANDE MOREAU, GUSTAVE KERVERN, FRANÇOIS MOREL…

Une communauté de miséreux squatte une décharge, vivotant, dans une bonne humeur bruyante, de ce qu’elle peut trouver ou chaparder. Libre ? Pas tant ! Elle est suivie de près par un flic qui enquête sur ses chapardages…

Quel film bizarre que ce Sans-dents dont les personnages font penser, dans leur précarité et leur mode de vie à ceux des Deschiens (dont firent partie d’ailleurs, tiens-donc ! deux comédiens de la distribution, Yolande Moreau et François Morel ). A ces différences près que les personnages inventés par Jérôme Deschamps avaient une naïveté si poétique qu’elle les rendaient aussi drôles qu’émouvants. Rien de tout cela dans ce film sans parole où tout le monde s’exprime par grognements, où tout est laid, lourd et bruyant, comme si les « gueux », les pauvres et les « sans-dents » étaient incapables d’engendrer de la beauté et de la légèreté. Tout est tellement moche et caricatural dans ce film qu’il obtient l’inverse de l’effet souhaité : au lieu de faire rire, il met tellement mal à l’aise qu’il donne envie de fuir. C’est d’autant plus incompréhensible que le réalisateur n’est autre que le grand et talentueux « bédéiste », Pascal Rabaté, l'auteur de l’irrésistible Du Goudron et des plumes. Pénible ! Dommage pour Yolande Moreau et François Morel, délicieux et sensibles, comme d’habitude.Un film à éviter.

Recommandation : 1 coeur