Le moment iPhone de ChatGPT sera-t-il celui du début de la fin pour Google ?

Atlantico : ChatGPT est en train de développer des plugins qui pourraient le faire devenir l’outil incontournable pour les prochaines innovations tech. Certains y voient l’avènement d’un « Iphone moment » pour l’IA : la première fois qu'Apple a autorisé les développeurs d'applications tierces à créer des applications pour l'iPhone. A quoi faut-il s’attendre ?

Gilles Dounès : Le moment IPhone est théorisé comme le moment où on a arrêté d'avoir des applications web et où Apple a mis à disposition du développeur les API pour pouvoir faire de véritables applications sur l'iPhone. Et c'est ce que Open AI fait très intelligemment en proposant des plug-ins et même des API à tout un tas de société, parallèlement à leur accord avec Microsoft.

Open AI ne sont pas les seuls à travailler sur le sujet mais ils ont pris tout le monde par surprise. Ça signifie qu'on peut s’attendre à ce que tout le monde se précipite pour faire faire des plugins ou des API sur mesure pour faire travailler directement ChatGPT dans les applications.

Il faut bien comprendre que la raison d'être de Google, la « mission » qu'ils se sont donnés à eux-mêmes c'est d'organiser l'information, toutes les informations, sur tous les supports possibles et la mettre à disposition. Et jusqu'à présent, ils étaient les leaders et même les seuls sur ce marché, à force d'hyper dominance, grâce à un type de technologie qui est désormais obsolète : ce que faisaient les algorithmes de Google, ceux d'Open AI le font mieux et plus vite, et en font bien davantage.

Si on ajoute à cela l’échec cuisant qu’ils ont subi lors de la démonstration de Bard, en effet, on peut considérer qu’ils ont du souci à se faire. Le leader du secteur semble dépassé et incapable de faire efficacement la transition vers la nouvelle technologie émergente, et ça en termes d'image ce n'est jamais bon, d'autant que c'est son modèle économique qui est également menacé. Google vend de la publicité qualifiée, à partir des données personnelles qu'elle collecte un peu partout grâce à ses différents services, et récolte un pourcentage sur les ventes effectuées à partir de son moteur de recherche.

Grâce a son investissement dans Open AI, Microsoft se retrouve en position de prendre sa revanche d'une part en concurrençant Google sur le segment stratégique de la recherche sur le Web avec l'intégration de ChatGPT dans son propre moteur de recherche Bing, mais également en rendant sa suite bureautique Office 360 beaucoup plus compétitive, grâce a l'intégration transversale des capacités de recherche, d'analyse et de synthèse de ChatGPT. Même s'il faut payer un abonnement pour cela.

Quant à Open AI, ils vont se rémunérer en facturant le développement et la personnalisation de plug-in et même des pays personnalisés pour le client, tout en continuant à proposer de nouveaux produits : ils ont même annoncé pour l'été la présentation d'un robot humanoïde basé sur la version cinq de ChatGPT baptisé NEO.

Pour autant, une intelligence artificielle se nourrit des données quand on lui fournit : je crains que ChatGPT ne soit en quelque sorte l'équivalent de la maison d’Hansel et Gretel parce que leur modèle d’IA se nourrit des données personnelles des utilisateurs ou des sociétés qui y sont rattachées.

Qu'en sera-t-il des données fournies à Open AI par les sociétés concernées pour faire fonctionner ChatGPT au sein même de leurs secrets industriels ?

Récemment Google a annoncé prendre des mesures pour résister à Chat GPT, quelles sont-elles ?

Google a annoncé trois type de service qui devraient plus ou moins rapidement voir le jour. Celles-ci auront pour but de tenter de rattraper le retard du géant de la tech sur l’intelligence artificielle, du moins son utilisation par les utilisateurs et les entreprises, ce qui est différent.

La première c’est le projet Magi. Un outil qui sera directement associé à la barre de recherche et qui en améliorera les résultats. Le but sera de proposer directement des publicités à côté du code généré par Google. Il s'agit de tenter de continuer à générer de l’argent principalement grâce à ses publicités.

Le deuxième outil qui est encore en développement est GIFI. Il permettra de créer des images via l’intelligence artificielle lors de l’utilisation de Google Images.

Et le troisième et dernier outil sera Searchalong, un chat bot similaire à ChatGPT.

Mais ce que l'on peut craindre pour Google, c'est qu'il ne s'agisse que d'une ultime tentative pour faire perdurer leur modèle économique basé sur le « tout gratuit », et financées sur les ventes qualifiées et la publicité, alors que le nouveau modèle gagnant semble reposer sur l'abonnement, ce qu'ont tout à fait intégré ses concurrents principaux Microsoft et Apple.

Bard, l’IA de Google, peut-elle suffisamment réussir à capitaliser sur sa popularité actuelle, malgré ses faiblesses ?

Après le plantage lors de sa présentation, Bard a vraiment été tournée en ridicule : Google a plutôt tout à prouver à présent de ce côté-là. Et ce n’est pas une question d'efficacité du modèle de calcul de l'intelligence artificielle elle-même, mais plutôt une question de présentation des résultats et de compréhension des usages potentiels par tel ou tel type de utilisateur. Les laboratoires de Google DeepMind à Londres, qui travaille en collaboration avec Cambridge, sont considérés comme à la toute pointe de ce qui se fait au niveau mondial.

Mais il y a le feu au lac : Samsung qui est le deuxième fabricant des smartphones dit segment Premium au niveau mondial, et le premier constructeur sur la plate-forme Android, je serai sérieusement en train de considérer la possibilité d'abandonner Google Search comme moteur de recherche par défaut, et adopter Bing.

Même si Bard de Google a fait un faux départ dans son lancement ce n’est que le début de la course, ChatGPT a simplement pris un meilleur départ que les autres. ChatGPT n'est d'ailleurs pas le seul concurrent dans la course.

