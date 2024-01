"Le Misanthrope" de Molière

Alceste :

« Non, elle est générale, et je hais tous les hommes :

Les uns, parce qu'ils sont méchants, et malfaisants ;

Et les autres, pour être aux méchants complaisants,

Et n'avoir pas pour eux ces haines vigoureuses

Que doit donner le vice aux âmes vertueuses.

De cette complaisance on voit l'injuste excès,

Pour le franc scélérat avec qui j'ai procès. »