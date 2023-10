"Le livre de la rentrée" de Luc Chomarat

Delafeuille est éditeur. Dans une petite maison d'édition, au titre prémonitoire : Mirage. Sa nouvelle directrice du marketing lui passe un message très clair : il n'a pas encore proposé de titre susceptible d'emporter un prix littéraire - à Delafeuille de le trouver parmi les manuscrits qui fourmillent depuis la crise sanitaire. Il y a bien ce texte composé par un jeune Geek, assemblage de SMS. Il y a l'invitation dans le Pays Basque par Luc, auteur à succès, qui pourrait bien faire basculer la donne. Car ces retrouvailles se font sous le charme de la nouvelle épouse de Luc, dont Delafeuille semble vouloir s'éprendre.

De ce Luc, il va être largement question. De son œuvre littéraire, dont est né le personnage de Delafeuille - ami et modèle d'éditeur dans deux de ses thrillers, de son union avec Delphine, dont est né Tommy. Et de leur rencontre, si longtemps repoussée, est née l'idée d'un livre … sur Delphine. Sera-t-il à la hauteur des attentes de la critique, qui peut valoriser une femme rebelle et indépendante, et non une femme, mère de famille et admiratrice de son mari, femme d'intérieur (au sens ménager comme intellectuel) accomplie ? Mais dans ce manuscrit que lui confie son ami, Delafeuille découvre décrits ses amours cachés pour Delphine et les moments qu'il vient de vivre alors que le texte a été écrit des semaines plus tôt. Où se cache la réalité ?